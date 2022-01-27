Как проявляется рак: признак, который может ухудшаться после еды или в положении лежа
Медики напоминают, что боль, отдающая в спину и усиливающаяся после еды, может быть признаком рака поджелудочной железы.
Рак обладает репутацией смертоносного заболевания, но он может хорошо поддаваться терапии на начальных стадиях, поэтому важно быть внимательным к предупреждающим сигналам, которые может подавать организм. К сожалению, симптомы, которым может проявляться раковое заболевание, часто бывают расплывчатыми, так что трудно понять, насколько серьезным или опасным оказывается возникший дискомфорт.
В частности, при появлении рака поджелудочной железы может возникать «один признак, который ухудшается после еды или в положении лежа».
Рак поджелудочной железы возникает, когда аномальные клетки в железе начинают расти неконтролируемым образом. По данным Медицинской школы Джонса Хопкинса, до 10 процентов пациентов с этим диагнозом, который был получен на ранней стадии, выздоравливают после лечения.
На что же именно нужно обращать внимание в его случае?
Этот вид рака может проявляться определенной болью, констатируют врачи из Cancer Research UK. Боль как признак чаще встречается при раке тела и хвоста поджелудочной железы. Специалисты перечисляют следующие особенности.
- Пациенты описывают боль как тупую, кажущуюся терпимой.
- Она может начинаться в области желудка и распространяться на спину.
- Болевой признак усиливается в положении лежа и ослабевает, когда человек сидит, наклонившись корпусом вперед.
- Также болевое ощущение может усиливаться после еды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при возникновении рака могут проявляться неприятные симптомы, которые будут нарушать ночной сон.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по борьбе с раком, направленной на предотвращение рака, спасение жизни, уменьшение страданий больных
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