Врач Тейлор рассказывает, почему после душа нельзя вытираться насухо полотенцем
Принятие душа дает многочисленные преимущества для здоровья, наиболее очевидными из которых являются те, которые воздействуют на кожу. Душ может очистить и увлажнить кожу и избавиться от нежелательных бактерий. Однако то, что вы сделаете после выключения душа, может свести на нет часть этой хорошей работы.
По словам врача-косметолога доктора Рекхи Тейлор из Health & Aesthetics, следует избегать вытирания насухо полотенцем.
«Не поддавайтесь желанию вытереть кожу насухо полотенцем, когда вы выходите из душа, и вместо этого попробуйте промокнуть ее», — посоветовала она.
Почему?
«Потому что это помогает вашей коже удерживать влагу, необходимую ей, чтобы оставаться здоровой и увлажненной».
По словам доктора Тейлора, оставлять кожу влажной тоже полезно, потому что это помогает коже впитывать ингредиенты ваших продуктов и получать от них максимальную пользу.
Еще одна ловушка, в которую легко попасть, — душ с горячей водой.
Хотя горячий душ может быть успокаивающим, он может оказывать нежелательное воздействие на организм, предупредил доктор Тейлор.
«Горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные на внешнем слое кожи или эпидермисе», — предупредила она.
По словам доктора Тейлора, более высокие температуры вызывают сухость кожи и усугубляют кожные заболевания, такие как экзема, что часто приводит к покраснению, зуду и сухости кожи.
Фактически, исследования указывают на преимущества холодного душа. Исследование, опубликованное в журнале PLoS One, предполагает, что он может оказывать иммуностимулирующее действие. Целью исследования было оценить влияние холодного душа на болезни, качество жизни и производительность труда.
В период с января по март 2015 г. было рандомизировано 3018 участников в возрасте от 18 до 65 лет без серьезных сопутствующих заболеваний и без опыта обычного принятия холодного душа.
К концу исследования исследователи наблюдали 29-процентное снижение отсутствия болезни у тех, кто придерживался режима холодного душа, по сравнению с контрольной группой.
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Рекхи Тейлор
Здоровье
Врач-косметолог из Health & Aesthetics (США).
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