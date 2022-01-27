Врач Тейлор рассказывает, почему после душа нельзя вытираться насухо полотенцем

«Не поддавайтесь желанию вытереть кожу насухо полотенцем, когда вы выходите из душа, и вместо этого попробуйте промокнуть ее», — посоветовала она.

«Потому что это помогает вашей коже удерживать влагу, необходимую ей, чтобы оставаться здоровой и увлажненной».

«Горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные на внешнем слое кожи или эпидермисе», — предупредила она.