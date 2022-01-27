Врач назвала напиток, который «подавляет тягу к еде» и сжигает опасный жир на животе

«Мята перечная может помочь уменьшить висцеральный жир, поскольку было доказано, что она помогает пищеварению и обеспечивает хорошую скорость метаболизма. Как хороший обмен веществ, так и работающая пищеварительная система важны для похудения, поэтому употребление мятного чая может быть очень полезным для людей, которые хотят избавиться от жира на животе».

«Мята широко употребляется населением для разных целей, но не для лечения дислипидемии. Цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить влияние этого растения на биохимические показатели человека и [...] кровяное давление на основе приема сока мяты два раза в день в течение 30 дней».