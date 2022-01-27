Врач назвала напиток, который «подавляет тягу к еде» и сжигает опасный жир на животе
Висцеральный жир находится «глубоко в брюшной полости, где он заполняет промежутки между органами брюшной полости». Состояние связано с метаболическими нарушениями и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Один напиток, однако, может помочь уменьшить висцеральный жир за счет повышения метаболизма и подавления чувства голода.
Чай с мятой может помочь желудку перерабатывать жир. Это гарантирует правильное переваривание других продуктов с высоким содержанием жиров и предотвращает вздутие живота.
Соня Хан, старший врач-фармацевт компании Medicine Direct объяснила:
«Мята перечная может помочь уменьшить висцеральный жир, поскольку было доказано, что она помогает пищеварению и обеспечивает хорошую скорость метаболизма. Как хороший обмен веществ, так и работающая пищеварительная система важны для похудения, поэтому употребление мятного чая может быть очень полезным для людей, которые хотят избавиться от жира на животе».
Исследователи наблюдали многообещающие эффекты как на липидный, так и на гликемический профили у 25 студентов.
«Мята широко употребляется населением для разных целей, но не для лечения дислипидемии. Цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить влияние этого растения на биохимические показатели человека и [...] кровяное давление на основе приема сока мяты два раза в день в течение 30 дней».
Чтобы определить эффекты растения, исследователи собрали образцы крови до и после лечения мятой перечной.
Ранее Медикфорум писал о том, что пандемия закончится в этом году.
Соня Хан (Sonia Khan)
Здоровье
Врач-фармацевт компании Medicine Direct.
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