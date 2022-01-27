Онкология: ученые назвали условие, при котором кофе и чай могут привести к раку
Рак является ведущей причиной смерти в мире, и статистика порождает чувство уныния. Вы не полностью во власти рака — можно предпринять шаги, чтобы снизить риск. Все больше данных свидетельствует о том, что горячие напитки могут увеличить риск развития рака пищевода, который обнаруживается в любом месте пищевода, иногда называемом пищеводом или пищеводом.
Таков вывод обширного обзора литературы по этому вопросу, проведенного Отделением скрининга рака, онкологической больницы Янтин (Китай).
«Кофе, чай и мате могут вызывать рак пищевода, вызывая термическое повреждение слизистой оболочки пищевода», — пишут исследователи.
Слизистая оболочка представляет собой внутреннюю оболочку пищевода.
«Если это так, риск рака пищевода, связанный с термической травмой, может быть высоким в популяциях, в которых эти напитки обычно потребляются».
Кроме того, эти напитки могут вызывать или предотвращать рак пищевода благодаря своим химическим компонентам. Исследователи рассмотрели большое количество эпидемиологических исследований, в которых изучалась связь напитков или горячей пищи с высокой температурой и риском развития рака пищевода. В дополнение к систематическому обзору этих исследований, они сообщили результаты по количеству и температуре использования отдельно.
Большинство исследований показали повышенный риск рака пищевода, связанный с более высокой температурой питья, что было статистически значимым в большинстве из них. Что касается употребления мате, количество исследований было ограниченным, но они постоянно показывали, что риск рака пищевода увеличивался как с количеством потребляемого, так и с температурой, и эти два фактора были независимыми факторами риска.
«Имеющиеся результаты убедительно свидетельствуют о том, что употребление напитков при высокой температуре увеличивает риск рака пищевода».
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Department of cancer screening, Yanting Cancer Hospital, Sichuan (Китай).
Здоровье
Отделение скрининга рака, онкологической больницы Янтин.
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