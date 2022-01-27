Онкология: ученые назвали условие, при котором кофе и чай могут привести к раку

«Кофе, чай и мате могут вызывать рак пищевода, вызывая термическое повреждение слизистой оболочки пищевода», — пишут исследователи.

«Если это так, риск рака пищевода, связанный с термической травмой, может быть высоким в популяциях, в которых эти напитки обычно потребляются».

«Имеющиеся результаты убедительно свидетельствуют о том, что употребление напитков при высокой температуре увеличивает риск рака пищевода».