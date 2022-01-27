Проявляемый при ходьбе симптом может говорить о скорой смерти

«Сильное утомление после небольшой прогулки или легкой работы по дому может говорить о повышенном риске смерти в течение следующих трех лет», - допускают исследователи.

Если человеку за 60, то чувство усталости, несоразмерно возникающее после непродолжительной ходьбы или незначительных физических нагрузок, может сигнализировать о его подверженности смерти в скором времени. К такому выводу пришли ученые, представляющие Университет Питтсбурга.Прежде чем сделать такой заключение, они проанализировали данные более 2 900 пожилых людей старше 60 лет. Степень усталости оценивалась научными специалистами после выполнения людьми различных действий по шкале от одного до пяти баллов. В частности, это были такие занятия как прогулка в парке, работа на приусадебном участке, просмотр телевизора, общение с друзьями, физические упражнения.Было установлено, что испытуемые с самыми высокими баллами чаще умирали в последующий период. У тех, кто набрал более 25 баллов, вероятность умереть в течение следующих 2,7 лет была более чем в два раза выше, чем у тех, кто набрал менее 25 баллов, констатировали авторы работы. Свои результаты они опубликовали в Journal of Gerontology.Ученые отмечают, что чувство преувеличенной усталости после любых нагрузок напрямую не связано со смертью, а является маркером других проблем со здоровьем. В свою очередь, люди, получившие в исследовании более низкие баллы в оценке своей усталости, склонны к более продолжительному сохранению энергии и более долгой жизни, допускают эксперты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мужчины определенного склада часто бывают подвержены опасным заболеваниям.