Диабет 2 типа: ягоды годжи замедляют выброс сахара в кровь до низких уровней
Значение диеты в лечении диабета неоспоримо. Было показано, что сорт ягод, предпочитаемый традиционной китайской медициной, помогает снизить уровень сахара в крови, а также обладает многочисленными другими преимуществами для здоровья.
Когда уровень сахара в крови повышается, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, гормон, который побуждает клетки поглощать сахар крови для получения энергии или хранения. Когда клетки поглощают сахар крови, его уровень в кровотоке начинает падать. Поджелудочная железа начинает вырабатывать глюкагон — гормон, который сигнализирует печени о необходимости высвобождения накопленного сахара.
Ягоды годжи могут помочь контролировать выброс сахара в кровь. Исследователи отметили, как эти ягоды помогают сбалансировать уровень инсулина и глюкозы в крови. Исследования показали, как ягоды годжи положительно влияют на уровень холестерина, повышая уровень ЛПВП.
«хороший» холестерин. Полисахариды являются наиболее распространенной группой активных ингредиентов ягод годжи, помогающих при диабете 2 типа.
В исследовании дополнительно изучалась противодиабетическая эффективность полисахарида у пациентов с диабетом 2 типа. Всего в это проспективное рандомизированное двойное слепое исследование было включено 67 пациентов.
Чтобы наблюдать за гипогликемической и гиполипидемической активностью полисахарида у пациентов с диабетом 2 типа после обеда, были проведены различные тесты между контрольной группой и группой, получающей полисахарид, в течение трех месяцев.
Исследование пришло к выводу, что полисахариды являются хорошим средством для лечения диабета 2 типа. Ягоды годжи до сих пор используются в традиционной китайской медицине.
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Department of Nutrition and Food Hygiene, School of Public Health, Ningxia Medicine University.
Здоровье
Кафедра питания и пищевой гигиены, Школа общественного здравоохранения, Медицинский университет Нинся (Китай).
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