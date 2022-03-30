Диетолог Барнс: прибавка в весе вокруг живота сигнализирует о высоком сахаре





«Важно сказать, что ни один из этих отдельных признаков не означает, что у вас определенно высокий уровень сахара в крови, но они указывают на то, что стоит обратиться к врачу, который при необходимости проведет некоторые анализы», — пояснила г-жа Барнс.

«Прибавка в весе вокруг живота указывает на то, что уровень сахара в крови может быть высоким, и является фактором риска развития диабета 2 типа».

«Конечно, чувство усталости может иметь множество причин. Но это может быть признаком того, что ваше тело неэффективно вводит глюкозу (сахар) в свои клетки для использования в качестве энергии, а это означает, что уровень сахара в крови остается высоким».

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