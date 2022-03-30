Диетолог Барнс: прибавка в весе вокруг живота сигнализирует о высоком сахаре
Диабет 2 типа означает, что ваша поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не поглощается клетками. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови — основного типа сахара, содержащегося в крови. Таким образом, нехватка инсулина приводит к нерегулируемому уровню сахара в крови.
Уровень сахара в крови имеет тенденцию к бесконтрольному повышению, а постоянно высокий уровень сахара в крови может вызвать ряд серьезных осложнений.
Обнаружение предупреждающих признаков высокого уровня сахара в крови может указывать на то, что вы подвержены риску диабета или у вас есть диабет. По словам диетолога и инструктора по фитнесу Кассандры Барнс, существует ряд заметных изменений, которые могут указывать на высокий уровень сахара в крови.
«Важно сказать, что ни один из этих отдельных признаков не означает, что у вас определенно высокий уровень сахара в крови, но они указывают на то, что стоит обратиться к врачу, который при необходимости проведет некоторые анализы», — пояснила г-жа Барнс.
Один из настораживающих факторов — увеличение веса, напоминающее «запасное колесо», — предупредил диетолог.
«Прибавка в весе вокруг живота указывает на то, что уровень сахара в крови может быть высоким, и является фактором риска развития диабета 2 типа».
По словам Барнс, еще одним явным признаком высокого уровня сахара в крови является чувство усталости.
«Конечно, чувство усталости может иметь множество причин. Но это может быть признаком того, что ваше тело неэффективно вводит глюкозу (сахар) в свои клетки для использования в качестве энергии, а это означает, что уровень сахара в крови остается высоким».
Другие признаки включают в себя:
- Чувство необычайной жажды
- Чувство сильного голода, даже если вы только что поели
Кассандры Барнс
Здоровье
Диетолог и инструктор по фитнесу из Ванкувера (Канада).
Оставить комментарий