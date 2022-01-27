Рак кишечника: медики назвали признаки, по которым можно заподозрить онкологию
Когда дело доходит до рака кишечника, симптомы могут быть «незаметными» и «не обязательно вызывать у вас недомогание». Однако у большинства людей с этим диагнозом наблюдается по крайней мере одна предупредительная комбинация признаков.
Наиболее известным симптомом рака кишечника являются стойкие изменения в работе кишечника. Это характеризуется тем, что вы чаще испражняетесь, поэтому количество раз, когда вы испражняетесь, может быть предупреждающим знаком.
Bowel Cancer UK объясняет, что вы также можете «чувствовать, что недостаточно часто ходите в туалет, или вам может казаться, что вы не полностью опорожняете кишечник».
Другими симптомами, связанными с изменениями в работе кишечника, являются жидкий стул и боль в животе.
Важно следить за своим стулом и сообщать о любых стойких изменениях своему врачу общей практики.
«Сообщите своему врачу общей практики, если вы заметили какие-либо стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника, особенно если у вас также есть кровотечение из заднего прохода».
Клиника Майо объясняет, что, несмотря на то, что более частое посещение туалета связано с раком кишечника, это также может быть признаком употребления большего количества клетчатки или цельнозерновых продуктов. Этот симптом сам по себе не обязательно означает, что у вас есть диагноз.
Другие признаки рака кишечника включают:
- Кровь в стуле (без других симптомов геморроя)
- Боль в животе
- Дискомфорт или вздутие живота всегда вызваны едой
- Потеря веса
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Bowel Cancer UK
Здоровье
Благотворительная организация по борьбе с раком кишечника в Великобритании.
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