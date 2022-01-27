Рак кишечника: медики назвали признаки, по которым можно заподозрить онкологию

«Сообщите своему врачу общей практики, если вы заметили какие-либо стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника, особенно если у вас также есть кровотечение из заднего прохода».

Кровь в стуле (без других симптомов геморроя)

Боль в животе

Дискомфорт или вздутие живота всегда вызваны едой

Потеря веса