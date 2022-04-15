Симптомы рака кишечника: признаки, которые можно обнаружить в туалете

«Сообщите своему врачу общей практики, если вы заметили какие-либо стойкие и необъяснимые изменения в привычке кишечника, особенно если у вас также есть кровотечение из заднего прохода. У вас может быть более жидкий стул, и вам может понадобиться какать чаще, чем обычно. Или вы можете чувствовать, что недостаточно часто ходите в туалет, или вам может казаться, что вы не полностью опорожняете кишечник».

Постоянная кровь в стуле (это происходит без видимой причины или связано с изменением привычек кишечника)

Постоянные боли внизу живота

Вздутие живота

Дискомфорт в животе