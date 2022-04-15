Симптомы рака кишечника: признаки, которые можно обнаружить в туалете
Также известный как рак толстой кишки или прямой кишки, рак кишечника считается одним из «наиболее распространенных». К счастью, обнаружение заболевания на ранней стадии может означать, что лечение будет направлено на него и даже предотвратит его возвращение.
Кишечник описывает часть вашей пищеварительной системы, которая играет роль в расщеплении пищи и помогает ей выйти из вашей системы. Расположение рака кишечника означает, что настораживающие признаки могут появиться в вашем животе или когда вы идете в туалет.
NHS объяснила, что изменения в привычках кишечника относятся к трем основным симптомам рака кишечника. Этот признак может проявляться в том, что вам приходится чаще испражняться или изменяется консистенция вашего стула, например, он может стать жидким.
«Сообщите своему врачу общей практики, если вы заметили какие-либо стойкие и необъяснимые изменения в привычке кишечника, особенно если у вас также есть кровотечение из заднего прохода. У вас может быть более жидкий стул, и вам может понадобиться какать чаще, чем обычно. Или вы можете чувствовать, что недостаточно часто ходите в туалет, или вам может казаться, что вы не полностью опорожняете кишечник».
Любой из этих тревожных признаков, сохраняющийся в течение трех или более недель, требует обращения к врачу общей практики. Однако это не единственные симптомы рака кишечника.
Другие предупреждающие знаки, которые могут помочь вам определить состояние, включают:
- Постоянная кровь в стуле (это происходит без видимой причины или связано с изменением привычек кишечника)
- Постоянные боли внизу живота
- Вздутие живота
- Дискомфорт в животе
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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