Симптомы рака кишечника: признаки, которые можно обнаружить в туалете

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Симптомы рака кишечника: признаки, которые можно обнаружить в туалете

Также известный как рак толстой кишки или прямой кишки, рак кишечника считается одним из «наиболее распространенных». К счастью, обнаружение заболевания на ранней стадии может означать, что лечение будет направлено на него и даже предотвратит его возвращение.

Кишечник описывает часть вашей пищеварительной системы, которая играет роль в расщеплении пищи и помогает ей выйти из вашей системы. Расположение рака кишечника означает, что настораживающие признаки могут появиться в вашем животе или когда вы идете в туалет.
NHS объяснила, что изменения в привычках кишечника относятся к трем основным симптомам рака кишечника. Этот признак может проявляться в том, что вам приходится чаще испражняться или изменяется консистенция вашего стула, например, он может стать жидким.

«Сообщите своему врачу общей практики, если вы заметили какие-либо стойкие и необъяснимые изменения в привычке кишечника, особенно если у вас также есть кровотечение из заднего прохода. У вас может быть более жидкий стул, и вам может понадобиться какать чаще, чем обычно. Или вы можете чувствовать, что недостаточно часто ходите в туалет, или вам может казаться, что вы не полностью опорожняете кишечник».

Любой из этих тревожных признаков, сохраняющийся в течение трех или более недель, требует обращения к врачу общей практики. Однако это не единственные симптомы рака кишечника. 

Другие предупреждающие знаки, которые могут помочь вам определить состояние, включают:
  • Постоянная кровь в стуле (это происходит без видимой причины или связано с изменением привычек кишечника)
  • Постоянные боли внизу живота 
  • Вздутие живота 
  • Дискомфорт в животе
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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