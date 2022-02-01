Онкология: ощущение после того, как вы сходили в туалет, может быть признаком рака кишечника
Рак кишечника относится к наиболее распространенным видам рака. Хорошей новостью является то, что это заболевание излечимо, «особенно если диагностировано на ранней стадии». Таким образом, способность обнаруживать предупреждающие знаки может быть ключевым моментом.
Согласно Bowel Cancer UK, ранняя диагностика рака кишечника может «действительно» спасти жизнь. И знание симптомов может помочь.Симптомы рака кишечника могут быть «незаметными» и «не обязательно вызывать у вас недомогание». Но у большинства людей с этим типом рака наблюдается по крайней мере один симптом.
Ощущение после того, как вы только что сходили в туалет, также может быть предупреждающим знаком.
«Ощущение необходимости напрягаться в заднем проходе, даже после того, как ваш кишечник опорожнен».
Это ощущение, что вам снова нужно в туалет после того, как вы только что пошли, может указывать на состояние.
Macmillan Cancer Support описывает это как ощущение, что вы не опорожнили кишечник «должным образом». Однако это не единственный симптом рака кишечника.
Другие признаки включают в себя:
- Постоянная кровь в стуле
- Стойкие изменения в привычках вашего кишечника (когда вам приходится больше какать, стул также может стать более жидким)
- Постоянная боль внизу живота, вздутие живота или дискомфорт
При возникновении любых подозрительных симптомов обратитесь к врачу.
Ранее Медикфорум писал о признаках колоректального рака.
Bowel Cancer UK
Здоровье
Ведущая благотворительная организация по борьбе с раком кишечника в Великобритании.
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