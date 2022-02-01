Онкология: ощущение после того, как вы сходили в туалет, может быть признаком рака кишечника

«Ощущение необходимости напрягаться в заднем проходе, даже после того, как ваш кишечник опорожнен».

Постоянная кровь в стуле

Стойкие изменения в привычках вашего кишечника (когда вам приходится больше какать, стул также может стать более жидким)

Постоянная боль внизу живота, вздутие живота или дискомфорт