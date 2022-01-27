Симптомы рака поджелудочной железы: 3 признака опухоли в ваше моче, спине и глазах
Прогрессирующий рак может привести к специфическим проблемам с туалетом, которые вы можете смыть, не обращая на это особого внимания. Сможете ли вы заметить явные проблемы со здоровьем? На первый взгляд безобидный «светлый стул» может быть предупреждающим признаком растущей опухоли внутри тела.
Клиника Майо подтвердила, что такой симптом может сопровождаться «темной мочой».
Темная моча также может быть связана с обезвоживанием, но при обезвоживании она должна светлеть. Рак поджелудочной железы может привести к более неприятным симптомам, таким как боль в животе, отдающая в спину. Рак также может привести к непреднамеренной потере веса, особенно потому, что вы можете легче потерять аппетит.
Рак также может привести к желтухе, когда кожа приобретает желтоватый оттенок, а белки глаз становятся желтыми.
У вас может быть новый диагноз диабета, но вы обнаружите, что контролировать уровень сахара в крови становится все труднее. Поджелудочная железа вырабатывает гормоны, такие как инсулин, чтобы помочь вашему организму перерабатывать сахар в продуктах, которые вы едите.
По мере роста рака в поджелудочной железе понятно, как это может повлиять на выработку инсулина, что приведет к неправильному контролю уровня сахара в крови.
Некоторые факторы образа жизни повышают риск развития рака поджелудочной железы, такие как курение и ожирение.
Ранее Медикфорум писал о том, что пандемия закончится в этом году.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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