Симптомы рака: то, как вы выглядите, может говорить о растущей опухоли в поджелудочной железе

Заметная потеря веса без усилий

Желтые белки глаз

Другие возможные предупредительные признаки рака поджелудочной железы могут включать «отсутствие энергии» и «высокую температуру, чувство жара или озноб»

Боль в верхней части живота и спине, которая может усиливаться, когда вы едите или лежите, и уменьшается, когда вы наклоняетесь вперед

Симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота

«Если у вас есть другое заболевание, такое как синдром раздраженного кишечника [СРК], вы можете регулярно получать подобные симптомы», — добавили в NHS.