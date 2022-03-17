Симптомы рака: то, как вы выглядите, может говорить о растущей опухоли в поджелудочной железе
Рак поджелудочной железы развивается в органе в верхней части желудка. Поджелудочная железа отвечает за пищеварение и секрецию гормонов, таких как инсулин, но эти функции отходят на второй план, когда вторгается рак. Одним из возможных признаков рака поджелудочной железы является пожелтение белков глаз, сертифицированное NHS. Это может быть признаком желтухи, которая может сопровождаться кожным зудом, более темной и бледной мочой.
При нарушении аппетита больной раком может заметно похудеть.
Признаки рака по тому, как вы выглядите:
- Заметная потеря веса без усилий
- Желтые белки глаз
- Другие возможные предупредительные признаки рака поджелудочной железы могут включать «отсутствие энергии» и «высокую температуру, чувство жара или озноб»
- Боль в верхней части живота и спине, которая может усиливаться, когда вы едите или лежите, и уменьшается, когда вы наклоняетесь вперед
- Симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота
«Если у вас есть другое заболевание, такое как синдром раздраженного кишечника [СРК], вы можете регулярно получать подобные симптомы», — добавили в NHS.
Людям с СРК: вы должны уведомить своего врача, если ваши симптомы изменятся, ухудшатся или вы не почувствуете себя нормально. Лучше всего обратиться за советом к медицинскому работнику, который может выяснить основную причину. Медицинские исследования могут включать анализы мочи или крови.
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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