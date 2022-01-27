Как различить боль в спине и в почках: объясняет нефролог Трубникова
Спина может болеть вследствие растяжения мышц или же более серьезных проблем с почками – как различить эти виды боли?
В интервью врача нефролога Марины Трубниковой прозвучало мнение о том, что
«боль в спине и пояснице может свидетельствовать как о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, так и о более серьезных заболеваниях почек».
По словам Трубниковой, лучше понять причину болевых ощущений помогает анализ тех обстоятельств, которые предшествовали их появлению, или условий, в которых боль проявилась особенно сильно. Медик добавила, что болевая симптоматика больной спины и почечных патологий может быть отчасти схожа, но следует обратить внимание на следующую особенность.
«При больной спине ощущения распространяются в разные стороны, в то время как при заболеваниях почек концентрируются в одной точке», - подсказала Трубникова.
Кроме того, больные почки могут вызывать специфические симптомы, такие как моча с кровью или болезненность во время мочеиспускания.
В любом случае, подчеркнула нефролог, диагностировать причину болевого синдрома должен врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в руке может оказаться причиной рака.
Марина Трубникова
Здоровье
врач-нефролог
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