Как различить боль в спине и в почках: объясняет нефролог Трубникова

«боль в спине и пояснице может свидетельствовать как о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, так и о более серьезных заболеваниях почек».

«При больной спине ощущения распространяются в разные стороны, в то время как при заболеваниях почек концентрируются в одной точке», - подсказала Трубникова.