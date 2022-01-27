Врач Уильямс разрушает миф о вреде сливочного масла
Сливочное масло вызывает споры в медицинском сообществе из-за его ассоциации с насыщенными жирами — нездоровым типом жира, который связан с сердечными заболеваниями и другими хроническими заболеваниями. Однако существует множество неверных представлений о жире, которые привели к неправильным выводам о сливочном масле.
«У него плохая репутация, но жир — это не обязательно плохо», — объяснила доктор Зои Уильямс.
Как заметила врач, масло содержит жир, но «мы должны избегать очернения отдельных продуктов. Важно то, что составляет наш общий рацион».
По ее словам, если вы полностью исключите масло, есть риск, что вы замените его более вредными продуктами.
«Лучшее, что мы можем сделать, — это сократить употребление сладких продуктов с высокой степенью переработки, таких как выпечка, сладости и чипсы», — посоветовала доктор Зои. «Если вы можете уменьшить количество этих продуктов, вам не нужно уменьшать количество масла».
Еще больше путаницы в картину добавляет то, что масло содержит смесь насыщенных и ненасыщенных жиров. Различие между насыщенными и ненасыщенными жирами разделило людей на враждующие лагеря.
«Мы склонны думать, что насыщенные жиры — это плохо, а ненасыщенные жиры — это хорошо, но большинство диетических продуктов, таких как сливочное масло, содержат и то, и другое. Некоторые виды жира считаются более полезными, чем другие, но все зависит от конкретного человека и его диетических предпочтений».
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Зои Уильямс (Zoe Williams)
Здоровье
Врач и ведущая программ о здоровье в Великобритании.
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