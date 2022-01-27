Врач Уильямс разрушает миф о вреде сливочного масла

«У него плохая репутация, но жир — это не обязательно плохо», — объяснила доктор Зои Уильямс.

«Лучшее, что мы можем сделать, — это сократить употребление сладких продуктов с высокой степенью переработки, таких как выпечка, сладости и чипсы», — посоветовала доктор Зои. «Если вы можете уменьшить количество этих продуктов, вам не нужно уменьшать количество масла».

«Мы склонны думать, что насыщенные жиры — это плохо, а ненасыщенные жиры — это хорошо, но большинство диетических продуктов, таких как сливочное масло, содержат и то, и другое. Некоторые виды жира считаются более полезными, чем другие, но все зависит от конкретного человека и его диетических предпочтений».