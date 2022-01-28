Врач Пиннок назвал ключевую добавку, которую следует принимать пожилым старше 65 лет

«Витамин D так же актуален для пожилых людей, как и для молодых людей, может быть, немного больше, по той простой причине, что пожилые люди — особенно в это время года. Воздействие УФ-излучения еще меньше. На кости приходится еще меньше веса, такого рода вещи. Тогда витамин D становится невероятно важным, особенно для людей старше 65 лет. Именно тогда это действительно начинает становиться еще более важным».

«Это то же самое сообщение, но я думаю, что чем старше вы становитесь, тем больше внимания нужно уделять более здоровому питанию, потому что это основа для каждого аспекта здоровья».

Каковы преимущества витамина D?