Врач Пиннок назвал ключевую добавку, которую следует принимать пожилым старше 65 лет
Диетолог Дейл Пиннок сделал предупреждение о добавках для лиц старше 65 лет.
Дейл объяснил, что получение достаточного количества витамина D имеет важное значение для пожилых и может снизить риск возникновения множества проблем со здоровьем.
«Витамин D так же актуален для пожилых людей, как и для молодых людей, может быть, немного больше, по той простой причине, что пожилые люди — особенно в это время года. Воздействие УФ-излучения еще меньше. На кости приходится еще меньше веса, такого рода вещи. Тогда витамин D становится невероятно важным, особенно для людей старше 65 лет. Именно тогда это действительно начинает становиться еще более важным».
Дейл подчеркнул важность здоровой диеты для пожилых людей, поскольку она помогает защититься от различных возрастных заболеваний.
«Это то же самое сообщение, но я думаю, что чем старше вы становитесь, тем больше внимания нужно уделять более здоровому питанию, потому что это основа для каждого аспекта здоровья».
Каковы преимущества витамина D?
Витамин регулирует уровень кальция и фосфата, поэтому помогает зубам, костям и мышцам. С возрастом потребность организма в витамине D возрастает. Это помогает улучшить здоровье костей, мышечную силу и иммунитет — все проблемы, которые больше всего влияют на людей старше 65 лет.
Ранее Медикфорум писал о том, как предотвратить деменцию.
Дейл Пиннок (Dale Pinnock)
Здоровье
Диетолог, автор бестселлеров Sunday Times, 18 книг, практикующий врач, телеведущий и преподаватель (Великобритания).
Оставить комментарий