Названы преимущества грудного вскармливания

Для ребенка

«У ребенка первого года жизни характер питания влияет на морфологическое и функциональное созревание всех органов и систем. Рекомендуется кормить грудным молоком ребенка первые 6 месяцев жизни, а в последующем, после введения прикорма сохранить грудное вскармливание до 1,5 или 2 лет», — обозначила врач.

Для матери

Конечно, решение о кормлении — личный выбор каждой новоиспеченной мамы. Однако, по словам специалиста, от такого опыта лучше не отказываться, так как он оказывает положительный эффект на здоровье и матери, и малыша.Грудное молоко является наилучшим вариантом питания и служит важнейшим фактором метаболического и иммунологического программирования здоровья.Кроме того, такое кормление экономит время и финансы.Кормление грудью считается одной из эффективных мер по профилактике онкологических заболеваний яичников и грудной железы, а также анемии, остеопороза.Помимо этого, под действием окситоцина и пролактина процесс кормления обеспечивает восстановление матки и снижение рисков при следующей беременности.