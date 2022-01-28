Названы преимущества грудного вскармливания

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Кормление грудью

Педиатр Раиса Южная рассказала, в чем польза кормления грудью для матери и новорожденного.

Конечно, решение о кормлении — личный выбор каждой новоиспеченной мамы. Однако, по словам специалиста, от такого опыта лучше не отказываться, так как он оказывает положительный эффект на здоровье и матери, и малыша.

Для ребенка


Грудное молоко является наилучшим вариантом питания и служит важнейшим фактором метаболического и иммунологического программирования здоровья.

«У ребенка первого года жизни характер питания влияет на морфологическое и функциональное созревание всех органов и систем. Рекомендуется кормить грудным молоком ребенка первые 6 месяцев жизни, а в последующем, после введения прикорма сохранить грудное вскармливание до 1,5 или 2 лет», — обозначила врач.

Кроме того, такое кормление экономит время и финансы.

Для матери


Кормление грудью считается одной из эффективных мер по профилактике онкологических заболеваний яичников и грудной железы, а также анемии, остеопороза. 

Помимо этого, под действием окситоцина и пролактина процесс кормления обеспечивает восстановление матки и снижение рисков при следующей беременности.
Раиса Южная
Раиса Южная
Здоровье
Педиатр
Теги : Раиса Южная, грудное вскармливание, польза для здоровья