Симптомы непереносимости молочных продуктов: медики называют 6 неприятных состояний
Непереносимость организмом молочного сахара лактозы может проявляться шестью неприятными симптомами.
Ученые констатируют, что непереносимость молочных продуктов (она же непереносимость лактозы) окончательно перестала быть проблемой только небольшого числа людей. Как проблема она значительно распространилась в последние годы: по некоторым данным, непереносимость молока в той или иной степени затрагивает примерно 70 процентов взрослого населения во всем мире. Предположительно, это свидетельствует о происходящем видоизменении кишечной микробиоты в человеческом организме. Которое, в свою очередь, может быть следствием влияния многих негативных факторов, включая питание производственно обработанными продуктами, экологическое неблагополучие.
В случае непереносимости молочных продуктов организм оказывается неспособен переваривать определенный тип сахара (лактозы), в основном содержащийся в молоке и продуктах на его основе. Считается, что ферментированная молочная пища (сыры, йогурты, кефир) в меньшей степени провоцирует данное нарушение. Но у многих людей имеется невосприимчивость и к этим продуктам.
Говоря о возможных симптомах непереносимости молочных продуктов, медики советуют обращать внимание на некоторые неприятные состояния.
- Постоянные газы.
- Вздутие живота.
- Необъяснимая диарея.
- Спазмы и боли в животе.
- «Урчащий» желудок
- Чувство тошноты.
Что делать. Непереносимость лактозы не лечится и людям с аллергией на молоко рекомендуется избегать еды, в которой она содержится; им всегда нужно читать состав продуктов.
«Симптомы непереносимости лактозы могут быть похожи на некоторые другие состояния, поэтому важно обратиться к врачу общей практики для постановки диагноза, прежде чем исключать молоко и молочные продукты из своего рациона», - резюмировали эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление яиц благоприятно сказывается на уровне сахара в крови.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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