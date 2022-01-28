Симптомы непереносимости молочных продуктов: медики называют 6 неприятных состояний

Постоянные газы.

Вздутие живота.

Необъяснимая диарея.

Спазмы и боли в животе.

«Урчащий» желудок

Чувство тошноты.

Что делать.

«Симптомы непереносимости лактозы могут быть похожи на некоторые другие состояния, поэтому важно обратиться к врачу общей практики для постановки диагноза, прежде чем исключать молоко и молочные продукты из своего рациона», - резюмировали эксперты.