Профессор Славин: людям нужно в 2 раза больше клетчатки, чтобы предотвратить десятки болезней
Есть много факторов здоровья, о которых следует помнить: калории, углеводы, белки, насыщенные жиры, витамины и минералы, и это лишь некоторые из них. Вы забыли клетчатку? Многие люди так делают.
«Мы знали это всегда, и это нужно постоянно открывать заново», — сказала Джоан Славин, профессор пищевых наук и питания в Миннесотском университете в Миннеаполисе. «Клетчатка — действительно хорошее лекарство. Это единственное, что мы хотим, чтобы люди ели больше».
На протяжении десятилетий эта идея проповедовалась диетологами, печаталась в заголовках журналов о здоровье и была написана на упаковках хлопьев, многих других продуктов и пищевых добавок.
Тем не менее, исследования показывают, что многим людям не хватает необходимого количества клетчатки. В одном тревожном примере анализ, проведенный в 2017 году, пришел к выводу, что 95% взрослых и детей не потребляют количество клетчатки, рекомендованное для хорошего здоровья.
Эти рекомендации различаются в зависимости от возраста и пола, но Славин сказал, что в среднем около 28 граммов клетчатки в день, «а среднее потребление составляет всего около 14 граммов. Таким образом, для большинства людей существует разрыв в 14 граммов».
Доказано, что клетчатка помогает защитить от сердечных заболеваний, диабета, дивертикулита, воспалительного синдрома кишечника, ожирения и колоректального рака. Клетчатка может помочь вывести токсины из организма, снизить уровень холестерина и способствовать снижению веса, потому что она помогает людям чувствовать себя сытыми при потреблении меньшего количества калорий.
Славин рекомендует постепенные изменения количествта клетчатки, чтобы избежать газообразования:
- Выбирайте хлеб, макаронные изделия и крупы из цельного зерна, а также коричневый рис.
- Ешьте фрукты, такие как яблоки и апельсины, а не пейте сок. Ягоды с семенами, такие как клубника, малина и ежевика, как и авокадо, являются хорошими источниками клетчатки.
- Включайте овощи в каждый прием пищи и включайте овощи и бобовые, особенно фасоль, горох и чечевицу, в повседневные рецепты. Затем перекусите орехами, фруктами и низкокалорийным попкорном.
Ранее Медикфорум писал о том, как предотвратить деменцию.
Джоан Славин (Joanne Slavin)
Здоровье
Профессор пищевых наук и питания в Миннесотском университете в Миннеаполисе.
Оставить комментарий