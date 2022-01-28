Профессор Славин: людям нужно в 2 раза больше клетчатки, чтобы предотвратить десятки болезней

«Мы знали это всегда, и это нужно постоянно открывать заново», — сказала Джоан Славин, профессор пищевых наук и питания в Миннесотском университете в Миннеаполисе. «Клетчатка — действительно хорошее лекарство. Это единственное, что мы хотим, чтобы люди ели больше».

Выбирайте хлеб, макаронные изделия и крупы из цельного зерна, а также коричневый рис.

Ешьте фрукты, такие как яблоки и апельсины, а не пейте сок. Ягоды с семенами, такие как клубника, малина и ежевика, как и авокадо, являются хорошими источниками клетчатки.

Включайте овощи в каждый прием пищи и включайте овощи и бобовые, особенно фасоль, горох и чечевицу, в повседневные рецепты. Затем перекусите орехами, фруктами и низкокалорийным попкорном.