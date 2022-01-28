Заражение Омикроном: ученый называет два признака, которые возникают все чаще

«Значительно увеличилось количество сообщений о боли в горле и охриплом голосе», - сообщил профессор Спектор.

«Пациенты с Омикроном описывают свою боль в горле как колющую и называют это ощущение дискомфорта очень болезненным – таким, которое они не ощущали раньше при простудных заболеваниях», - поделился эпидемиолог.

Насморк.

Головная боль.

Усталость.

Чихание.

Постоянный кашель.

Необычные боли в суставах.

Озноб.

Высокая температура.

Головокружение.

Болезненность глаз.

Мышечные боли.

Ушная боль.