Заражение Омикроном: ученый называет два признака, которые возникают все чаще

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боль в горле

Исследователь симптомов коронавируса предупреждает о значительном увеличении числа сообщений о двух признаках, возникающих при заражении Омикроном.

Существует ряд симптомов, которые означают, что человеку следует провериться на наличие Омикрона. Об этом в интервью напомнил британский эпидемиолог профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник приложения Zoe Symptom Study.

Ученый назвал два признака заражения Омикроном, которые в последнее время стали чаще возникать у заболевших людей.

«Значительно увеличилось количество сообщений о боли в горле и охриплом голосе», - сообщил профессор Спектор.

Ученый заметил, что боль в горле может быть особенно показательным симптомом, свидетельствующим об инфицировании новым штаммом.

«Пациенты с Омикроном описывают свою боль в горле как колющую и называют это ощущение дискомфорта очень болезненным – таким, которое они не ощущали раньше при простудных заболеваниях», - поделился эпидемиолог.

Если у вас неожиданно возникли боль в горле или хриплый голос, вам необходимо пройти ПЦР-тест, подчеркнул процессор Спектор.

Другие возможные симптомы заражения.
  • Насморк.
  • Головная боль.
  • Усталость.
  • Чихание.
  • Постоянный кашель.
  • Необычные боли в суставах.
  • Озноб.
  • Высокая температура.
  • Головокружение.
  • Болезненность глаз.
  • Мышечные боли.
  • Ушная боль.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что российский врач Андрей Поздняков рассказал о нетипичных симптомах заражения Омикроном.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
Теги : симптомы коронавируса, Омикрон-штамм, Тим Спектор