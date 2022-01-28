Заражение Омикроном: ученый называет два признака, которые возникают все чаще
Исследователь симптомов коронавируса предупреждает о значительном увеличении числа сообщений о двух признаках, возникающих при заражении Омикроном.
Существует ряд симптомов, которые означают, что человеку следует провериться на наличие Омикрона. Об этом в интервью напомнил британский эпидемиолог профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник приложения Zoe Symptom Study.
Ученый назвал два признака заражения Омикроном, которые в последнее время стали чаще возникать у заболевших людей.
«Значительно увеличилось количество сообщений о боли в горле и охриплом голосе», - сообщил профессор Спектор.
Ученый заметил, что боль в горле может быть особенно показательным симптомом, свидетельствующим об инфицировании новым штаммом.
«Пациенты с Омикроном описывают свою боль в горле как колющую и называют это ощущение дискомфорта очень болезненным – таким, которое они не ощущали раньше при простудных заболеваниях», - поделился эпидемиолог.
Если у вас неожиданно возникли боль в горле или хриплый голос, вам необходимо пройти ПЦР-тест, подчеркнул процессор Спектор.
Другие возможные симптомы заражения.
- Насморк.
- Головная боль.
- Усталость.
- Чихание.
- Постоянный кашель.
- Необычные боли в суставах.
- Озноб.
- Высокая температура.
- Головокружение.
- Болезненность глаз.
- Мышечные боли.
- Ушная боль.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
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