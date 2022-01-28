Врач Дебора Ли объяснила, почему сок из сельдерея не так как полезен как его "рекламирует"

«Медицинскую среду следует поздравить с тем, что она побуждает людей потреблять больше растительной пищи, включая сельдерей, который, вероятно, полезен для здоровья. Однако хорошо известно, что все фрукты и овощи полезны для нашего здоровья. Фактически, в настоящее время рекомендуется есть 10 порций в день, но это не экстрасенсорика. Это здравый смысл!».

«Диетологи изучили это и обнаружили большее количество антиоксидантов во фруктовых соках, где осталась мякоть».