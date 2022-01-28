Врач Дебора Ли объяснила, почему сок из сельдерея не так как полезен как его "рекламирует"
Врач Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox, чтобы узнать, подтверждается ли наука.
"Медицинские исследования и наука когда-нибудь догонят миллионы людей, которые нашли исцеление с помощью сока сельдерея — тех, кто обнаружил больше энергии и выносливости, чем когда-либо, вылечил как хронические, так и острые состояния", считают последователи движения Medical Medium.
Однако доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox не уверена, что в этой диете есть что-то особенное.
«Медицинскую среду следует поздравить с тем, что она побуждает людей потреблять больше растительной пищи, включая сельдерей, который, вероятно, полезен для здоровья. Однако хорошо известно, что все фрукты и овощи полезны для нашего здоровья. Фактически, в настоящее время рекомендуется есть 10 порций в день, но это не экстрасенсорика. Это здравый смысл!».
Доктор Ли, с другой стороны, считает, что вы не можете получить достаточно пользы от сока сельдерея, а не есть его целиком. Сельдерей богат фитохимическими веществами и, несомненно, обладает целебными свойствами, но нет никакой пользы от приготовления сока вместо того, чтобы есть сырой сельдерей. На самом деле приготовление сока снижает содержание клетчатки в сельдерее и снижает его пользу для здоровья.
Вдобавок ко всему, доктор Ли сказал, что мякоть — то, что остается от фрукта или овоща после извлечения сока — действительно полезна, поскольку содержит "большое количество витаминов, минералов и важнейших волокон".
«Диетологи изучили это и обнаружили большее количество антиоксидантов во фруктовых соках, где осталась мякоть».
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Дебора Ли (Deborah Lee)
Здоровье
Врач и медицинский писатель в Dr Fox Online Pharmacy.
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