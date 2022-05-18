Жировая болезнь печени: 2 предупреждающих знака на ваших ногтях
Хотя жировая болезнь печени обычно не имеет много предупредительных признаков до более поздних стадий, эксперт поделился двумя предупредительными признаками, которые следует обнаружить на ваших ногтях. Доктор Дебора Ли объяснила, как их идентифицировать, поскольку они «могут быть не распознаны».
НАЖБП — это хроническое заболевание, вызванное накоплением слишком большого количества жира в клетках печени, что не связано с алкоголем, — сказала доктор Ли из аптеки Dr Fox Online Pharmacy. Хотя ранние стадии обычно не представляют опасности, это состояние может прогрессировать до печеночной недостаточности или рака, если его не лечить.
«Важно отметить, что у большинства людей с НАЖБП нет симптомов, и они не знают, что они у них есть», — сказал врач.
Это связано с тем, что ранние стадии этого состояния, как правило, протекают бесшумно, не вызывая никаких тревожных сигналов. Однако, когда симптомы действительно возникают, они могут включать в себя менее известные признаки, включая утолщение пальцев и лейконихию.Доктор Ли поместил эти симптомы под знаками, «которые нельзя распознать». Она объяснила, что «барабанные палочки» означают увеличение кончиков пальцев.
Этот знак также можно заметить на ваших ногтях и оставить их «загнутыми вниз».
По словам эксперта, еще одним признаком, поражающим ногти, является лейконихия. Она уточнила, что это проявляется в виде беловатого обесцвечивания ногтей.
Однако эти проблемы с ногтями — не единственные симптомы НАЖБП. По данным NHS, неалкогольная жировая болезнь печени развивается в четыре основных этапа.
Доктор Ли сказал: «Он может прогрессировать до неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) — более серьезного состояния, при котором наблюдается воспаление печени.
«Затем может возникнуть фиброз (рубцовая ткань), что в конечном итоге приведет к циррозу и печеночной недостаточности».
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Дебора Ли (Deborah Lee)
Здоровье
Врач из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy.
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