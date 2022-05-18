Жировая болезнь печени: 2 предупреждающих знака на ваших ногтях

«Важно отметить, что у большинства людей с НАЖБП нет симптомов, и они не знают, что они у них есть», — сказал врач.

«Затем может возникнуть фиброз (рубцовая ткань), что в конечном итоге приведет к циррозу и печеночной недостаточности».