С понедельника в Ставропольском крае можно будет привить детей против коронавируса

– Вакцинация детей в крае будет проходить исключительно в медучреждениях. Их список уже определен – это 38 учреждений, к которым прикреплены дети по месту проживания. Помимо привычного для всех согласия родителей на прививку, потребуется также заявление о желании вакцинировать ребенка от COVID-19, - рассказал министр здравоохранения СК Владимир Колесников.

В региональном ведомстве сообщили, что уже порядка 1,5 тысячи родителей дали своё письменное согласие на вакцинацию детей против новой коронавирусной инфекции.В краевом Минздраве рассказали, что в настоящее время есть более 1,9 двуфакторной вакцины для юного поколения. С учетом возрастающей потребности запас этого препарата будет пополняться во все медицинские учреждения края. Сейчас специалисты профильного ведомства взаимодействуют с сотрудниками министерства образовании Ставропольского края, которые и инициируют опрос о согласии или отказе о прохождении детьми от двенадцати лет вакцинации против Covid-19.Медицинские работники будут проводить тщательный осмотр ребёнка перед иммунизацией, это необходимо для того, чтобы исключить возможные имеющиеся хронические заболевание или наличие ОРЗ на момент вакцинации – эти критерии являются противопоказаниями.Медики Ставрополья говорят, что побочных эффектов от иммунизации против коронавирусной инфекции у детей гораздо меньше, однако, возможно общее недомогание после прививки, болевые ощущения в месте укола, а также признаки заболевания гриппом.Специалисты ведомства отмечают, что своевременная вакцинация детей против Covid-19 позволит не только их обезопасить от новой инфекции, но и предотвратить случаи распространения вируса внутри семьи.Ранее МедикФорум сообщал , что беременным ставропольчанкам рекомендуют сделать прививку против ковида.