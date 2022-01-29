Губернатор Ставрополья: ковид не должен «затмить» работу медицины в целом

– За год в диспансере пациентам более 4 тысяч раз устанавливали электрокардиостимулятор, провели почти 1,5 тысячи коронаграфий и около 1,4 тысячи хирургических вмешательств – стентирований коронарных артерий, радиочастотных абляций и других,– отметил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

Так, в частности, по словам Владимира Владимирова, важно своевременно и не взирая на эпидусловия оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Развитию этого направления способствует краевой кардиологический диспансер, который и в условия ковид-пандемии принимает на лечение штатных пациентов, а также врачи выезжают на вызовы, то есть домой к людям, у которым отмечены проблемы с сердцем.Также специалисты центра оказывают круглосуточную экстренную консультацию, в ходе которой обратившийся пациент может получить расшифровку своей электрокардиографии. После того, как эксперты осматривают результаты, помимо всего прочего, предоставляют рекомендации по лечению. За прошлый год было расшифровано более 500 ЭКГ, а ставропольчане получили направление для дальнейшего лечения или же наоборот, утвердили пониманию о здоровой сердечно-сосудистой системе.На перспективу планируется и дальше внедрять современные медицинские технологии, которые помогут как пациентам, так и медицинским специалистам края сделать медицину более качественной.Ранее МедикФорум сообщал , что с понедельника 31 января 2022 года в Ставропольском крае можно будет привить детей против коронавируса.