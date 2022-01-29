В республике Дагестан студентам объяснили важность вакцинации против коронавируса

– По словам медиков, на сегодняшний день вакцинация от коронавируса является надёжным и проверенным способом защиты от тяжёлого течения болезни. В Дагестане вакцинировано от COVID-19 более 918 449 жителей, – отметила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

Так недавно в Дагестанском государственном техническом университете прошли мероприятия с профильными специалистами и представителями ведомств, которые рассказали о коронавирусе, способах его передачи, новых штаммах, а самое главное, со студентами поделились мерами профилактики, которыми по какой-то причине некоторые настойчиво пренебрегают.Тем не менее, особое внимание , наряду с пожилыми жителями, уделено сегодня в Дагестане и молодому поколению. Болезни уже давно «молодеют», а это значит, что иммунитет у юных жителей может быть подорван, что при коронавирусе может обернуться для пациента тяжёлыми последствиями.Помимо этого активный процесс иммунизации населения идёт в Ставропольском крае. К особой категории относятся беременные женщины. Среди тех, кто стоит на учёте были иммунизированы от COVID-19 более 58%. Это достаточно хороший показать, который позволил войти Ставрополью в десятку регионов по всей стране по этому вопросу. Медицинские специалисты постоянно контролируют состояние будущих рожениц, строя меры профилактики от коронавируса таким образом, чтобы сохранить здоровье женщины и ребёнка.Ранее МедикФорум сообщал , что Губернатор Ставрополья: ковид не должен «затмить» работу медицины в целом.