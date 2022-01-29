Повышенный холестерин: 3 признака, что у вас наследственное заболевание
Семейная гиперхолестеринемия — это наследственное заболевание, которое влияет на то, как организм перерабатывает холестерин. В частности, он предотвращает избавление организма от плохого холестерина.
Плохой холестерин известен как липопротеин низкой плотности (ЛПНП). Холестерин ЛПНП выстилает стенки ваших артерий и является типом холестерина, который может увеличить риск сердечных заболеваний. У людей с наследственным высоким холестерином будет более высокий риск развития сердечных заболеваний и сердечного приступа.
По данным NHS, симптомы заболевания начинаются в детстве. Если это состояние не лечить, то человек, родившийся с этим заболеванием, скорее всего, умрет в возрасте до 20 лет. Знание симптомов, присутствующих на коже, глазах и сухожилиях, имеет решающее значение.
Что касается симптомов, то семейная гиперхолестеринемия проявляется отложениями холестерина. Эти отложения чаще всего обнаруживаются на руках, локтях и коленях.
Отложения семейной гиперхолестеринемии также могут быть обнаружены в сухожилиях. В частности, ахиллово сухожилие, которое будет увеличиваться в размерах, и сухожилия рук.
Третьей областью симптома являются глаза. В случаях семейной гиперхолестеринемии это может вызвать дугу роговицы. Это белое или серое кольцо вокруг радужной оболочки глаза. К счастью, для людей с этим заболеванием доступны методы лечения, в основном медикаментозные.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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