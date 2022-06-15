Высокий холестерин: 2 признака избытка на руках — признаки «очень высокого уровня»
Холестерин — воскообразное вещество, вырабатываемое в печени, — помогает строить здоровые клетки. Однако высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много «плохого» типа холестерина. Это может повысить риск сердечных заболеваний и других серьезных осложнений. Усилиям по обузданию высокого уровня холестерина препятствует отсутствие симптомов, которые бьют тревогу.
Однако, если вы генетически предрасположены к высокому уровню холестерина, могут проявиться симптомы, два из которых проявляются на руках. Семейная гиперхолестеринемия — это генетическое заболевание, которое влияет на то, как организм перерабатывает холестерин.
Это вызвано изменением гена, которое передается от одного или обоих родителей.
«Это изменение не позволяет организму избавляться от холестерина, который может накапливаться в артериях и вызывать сердечные заболевания», — говорит терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум.
Поднимите руки, если он у вас есть
Как объясняет орган здравоохранения, взрослые и дети с семейной гиперхолестеринемией имеют очень высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Холестерин ЛПНП известен как «плохой» холестерин, потому что он может накапливаться в стенках артерий, делая их твердыми и узкими.
По словам Андреевом, есть два признака «избыточного» накопления холестерина, которые могут проявляться на руках:
- Кожные отложения
- Утолщение сухожилий
Как лечить семейную гиперхолестеринемию?
Семейная гиперхолестеринемия неизлечима, но ее можно лечить.
"Лечение может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа или инсульта или необходимости другого лечения. Если у вас или вашего ребенка диагностирована СГ, поговорите со своим врачом о наилучшем плане лечения. Стоит отметить, что люди с высоким уровнем холестерина часто обнаруживают, что могут снизить уровень холестерина, изменив свой рацион", - добавляет врач.
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