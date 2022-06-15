Высокий холестерин: 2 признака избытка на руках — признаки «очень высокого уровня»

«Это изменение не позволяет организму избавляться от холестерина, который может накапливаться в артериях и вызывать сердечные заболевания», — говорит терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум.

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Утолщение сухожилий

Как лечить семейную гиперхолестеринемию?

"Лечение может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа или инсульта или необходимости другого лечения. Если у вас или вашего ребенка диагностирована СГ, поговорите со своим врачом о наилучшем плане лечения. Стоит отметить, что люди с высоким уровнем холестерина часто обнаруживают, что могут снизить уровень холестерина, изменив свой рацион", - добавляет врач.