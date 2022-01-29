Диабет 2 типа: медики назвали 5 изменений, которые нужно внести в рацион

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Диабет 2 типа: медики назвали 5 изменений, которые нужно внести в рацион

Тем, кто находится в группе риска развития диабета 2 типа, рекомендуется внести коррективы в свой рацион, чтобы снизить вероятность диагноза. Врачи клиники Майо рекомендуют внести эти 5 изменений как можно скорее.

1 - больше никаких газированных напитков


Сладкие напитки, такие как газированные напитки, некоторые фруктовые соки и смузи, имеют высокое содержание сахара, а это означает, что после их употребления уровень сахара в крови резко повышается.

Замените сладкие напитки водой — вы можете добавить в воду ломтик лимона или несколько нарезанных ягод, чтобы придать ей естественный вкус.

2 - Выбирайте более здоровые углеводы


Из-за того, как обрабатываются углеводы, это может привести к скачку уровня сахара в крови после употребления высокоуглеводных блюд или закусок.

Вы можете использовать гликемический индекс для выбора продуктов с низким содержанием углеводов, но общее правило заключается в том, чтобы выбирать углеводы с высоким содержанием клетчатки.

3 - Сократите количество красного и переработанного мяса


Получение достаточного количества белка является ключом к чувству удовлетворения и снижает вероятность того, что вы будете полагаться на углеводы, чтобы насытиться.
Выбирайте более здоровые источники белка - яйца, курица, рыба и чечевица.

4 - Ешьте много фруктов и овощей


Если вы изо всех сил пытаетесь удовлетворить свою тягу к сладкому, фрукты могут стать отличным способом съесть что-нибудь сладкое, не вызывая скачка уровня сахара в крови. Обязательно проверьте, сколько фруктов вам разрешено, так как их употребление в больших количествах может вызвать повышение уровня сахара в крови.

5 - Выбирайте полезные жиры


Ваше тело нуждается в жире, но вы должны убедиться, что едите здоровые жиры. К ним относятся жирная рыба, несоленые орехи, авокадо и оливковое масло.

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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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