Боль в спине: врач назвал ранние симптомы повреждения позвоночника

"Возможно повреждение позвоночника без травмы как таковой», — начал доктор Сет. «Боль и скованность являются ключевыми признаками того, что что-то может быть не так, и требуется дальнейшее расследование. Повреждение позвоночника может вызвать необратимые изменения в силе, ощущениях и функциях ниже точки повреждения".

«Признаки и симптомы повреждения позвоночника могут включать потерю подвижности и чувствительности в этой области, в том числе неспособность чувствовать разницу в температуре. Другие симптомы включают потерю контроля над кишечником или мочевым пузырем, изменения половой функции и чувствительности, а также затрудненное дыхание, кашель или выделение выделений из легких».

"У многих людей выработались вредные привычки, которые усиливают боль в спине и шее. Сгорбившись над нашими мобильными устройствами и удерживая шею неподвижно в течение длительного времени, мы можем вызвать боль, скованность и болезненность, а также привести к головным болям и спазмам шеи. «Техническая шея» также может привести к более серьезным проблемам из-за напряжения, которое эта поза оказывает на ваши мышцы".

Носите удобную одежду, которая не будет сковывать движения.

Не заставляйте тело принимать трудные или болезненные положения — растяжка должна быть безболезненной.

Медленно выполняйте растяжку и избегайте прыжков, которые могут вызвать растяжение мышц.

Потянитесь на чистой плоской поверхности, достаточно большой, чтобы свободно двигаться.

Держите растяжку достаточно долго (от 15 до 30 секунд), чтобы адекватно удлинить мышцы и улучшить диапазон движения.