Дефицит витамина B12: признаки на коже, в кишечнике, во рту и в психическом состоянии
Витамин B12 используется организмом для поддержания здоровья крови, генерации ДНК и предотвращения состояния, известного как мегалобластная анемия. Если в организме возникает дефицит витамина B12, и этот дефицит не лечится, этому человеку может быть нанесен серьезный вред. Симптомы витамина B12 многочисленны. Некоторые из них более болезненны или неудобны, чем другие, и один симптом возникает, когда человек пользуется туалетом.
По данным NHS, частая диарея — это неприятное состояние и симптом дефицита витамина B12.
Другие симптомы дефицита B12, помимо диареи, включают бледный или желтый оттенок кожи. Это также относится к термину желтуха. Кроме того, язык может воспалиться и покраснеть, а во рту могут начать развиваться язвы.
Парестезия, в просторечии называемая покалываниями, является еще одним симптомом дефицита витамина B12. Изменения в том, как человек двигается и видит, также являются симптомом.
На психическое здоровье также влияют раздражительность, депрессия, изменения в мыслях, чувствах и поведении человека, которые входят в список симптомов дефицита B12. С ухудшением психического здоровья снижаются и умственные способности человека, в том числе его память и суждение.
Хотя эти симптомы звучат устрашающе, они не всегда указывают на дефицит B12 и могут возникать у тех, у кого не развилась анемия. Они также могут быть признаками других состояний. Поэтому при возникновении симптомов, важно пройти обследование у врача.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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