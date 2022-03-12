Симптомы дефицита витамина B12: белые пятна на ногтях — признак?

«Это очень распространено среди садоводов и энтузиастов-любителей. Пятна или линии будут постепенно расти до кончиков ваших ногтей, а затем исчезнут».

Например, человек может забеспокоиться, если заметит какие-то белые пятна. Некоторые считают, что это происходит из-за того, что в их организме мало кальция.Однако доктор Сара Джарвис сказала, что пациенты должны:Это потому, что, говорит д-р Джарвис:То, как реагируют ногти, также может быть признаком других состояний, таких как болезни сердца. Например, утолщение или отек ногтей на кончиках пальцев может быть признаком воспалительного заболевания кишечника, болезни Крона или язвенного колита, говорит доктор Джарвис.Что касается дефицита витаминов, одним из наиболее распространенных дефицитов является дефицит витамина b12. Симптомы дефицита витамина B12 включают желтый оттенок кожи, воспаленный и красный язык, язвы во рту, покалывание и изменения в походке и передвижении человека.Кроме того, другими симптомами являются нарушение зрения, раздражительность, депрессия, изменения в образе мыслей, чувств и поведения человека, а также снижение умственных способностей.Ранее Медикфорум писал о том, как лечить болезни почек.