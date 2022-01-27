Жировая болезнь печени: знаки того, что необходимо срочно обратиться к врачу

«На ранней стадии НАЖБП вы можете испытывать усталость и дискомфорт в верхней правой части живота, где находится ваша печень», - уточняют эксперты.

«Есть несколько признаков того, что людям с проблемной печенью необходимо срочно обратиться к врачу».

Легко возникающие синяки.

Темная моча.

Отек нижней части живота (асцит).

Рвота с кровью.

Темный дегтеобразный кал (мелена).

Периоды спутанности сознания или плохой памяти (энцефалопатия).