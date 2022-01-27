Жировая болезнь печени: знаки того, что необходимо срочно обратиться к врачу
Большое число взрослых людей имеют жировую болезнь печени, не подозревая этого.
Здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его, однако по оценкам NHS, огромное число взрослых людей имеют ранние стадии неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), при которой в печени имеется излишек жира. Врачи считают печень жирной, если жир составляет более 5-10 процентов ее веса. Высокий уровень жира в печени связан с повышенным риском других проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление, заболевания почек.
Специалисты Фонда печени (British Liver Trust) информируют, что некоторые признаки могут указывать на возникшую жировую болезнь печени.
«На ранней стадии НАЖБП вы можете испытывать усталость и дискомфорт в верхней правой части живота, где находится ваша печень», - уточняют эксперты.
Особая опасность жировой болезни печени состоит в том, что патология может принимать более опасные формы, чем просто некоторое излишнее количество жира. В частности, возможны фиброз и цирроз, при которых в органе происходят необратимые процессы, меняющие его ткань и функционирование.
«Есть несколько признаков того, что людям с проблемной печенью необходимо срочно обратиться к врачу».
Медики выделяют ряд признаков, при которых следует обратиться за медицинской помощью.
- Легко возникающие синяки.
- Темная моча.
- Отек нижней части живота (асцит).
- Рвота с кровью.
- Темный дегтеобразный кал (мелена).
- Периоды спутанности сознания или плохой памяти (энцефалопатия).
Британский фонд печени (British Liver Trust)
Здоровье
благотворительная организация в Соединенном Королевстве , занимающаяся проблемами здоровью печени
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