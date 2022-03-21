2 типа продуктов, которые нужно добавить в рацион, чтобы снизить холестерин на 42%

Сколько мне нужно, чтобы снизить уровень холестерина?

«Есть данные, свидетельствующие о том, что употребление двух граммов растительных станолов и стеролов может снизить уровень холестерина ЛПНП на 7,5–12% при регулярном употреблении в рамках здорового питания», — пояснила Ассоциация диетологов Великобритании. «Кажется, нет разницы в эффекте между станолами и стеролами. Если вы принимаете статины, употребление станолов или стеролов еще больше снизит холестерин, не относящийся к ЛПВП. Это в дополнение к 20-30-процентному снижению, достигаемому только статинами».

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