2 типа продуктов, которые нужно добавить в рацион, чтобы снизить холестерин на 42%
Высокий уровень холестерина в организме может быть предвестником сердечного приступа или инсульта. Британский кардиологический фонд (BHF) рекомендует всем взрослым проверять уровень холестерина в любом возрасте, даже если они чувствуют себя совершенно хорошо. Его следует повторять каждые пять лет или чаще, если тест был ненормальным.
Возможно, вам придется снизить высокий уровень холестерина, изменив свой рацион.
Если у вас высокий уровень холестерина, употребление растительных стеролов и станолов может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП. Растительные станолы и стеролы, также известные как фитостеролы, представляют собой соединения, подобные холестерину, которые естественным образом содержатся в ряде продуктов растительного происхождения.
Тонкая кишка вашего тела поглощает холестерин из продуктов, которые вы едите. Для вашего организма растительные стеролы и станолы очень похожи на холестерин. Они могут препятствовать поглощению организмом холестерина ЛПНП, что со временем снижает уровень холестерина ЛПНП в крови.
Сколько мне нужно, чтобы снизить уровень холестерина?
Эффект снижения уровня холестерина варьируется у разных людей.
«Есть данные, свидетельствующие о том, что употребление двух граммов растительных станолов и стеролов может снизить уровень холестерина ЛПНП на 7,5–12% при регулярном употреблении в рамках здорового питания», — пояснила Ассоциация диетологов Великобритании. «Кажется, нет разницы в эффекте между станолами и стеролами. Если вы принимаете статины, употребление станолов или стеролов еще больше снизит холестерин, не относящийся к ЛПВП. Это в дополнение к 20-30-процентному снижению, достигаемому только статинами».
Продукты:
- Орехи
- Цельнозерновые продукты
- Овощи
- Фрукты
- Льняное семя
- Ржаной хлеб
- Брокколи
- Морковь
- Клубника
- Бобовые
- Семена
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