Вылечившихся от ковида могут месяцами преследовать аномалии легких

«Эти пациенты никогда не были в больнице и не имели острого тяжелого заболевания, когда у них была инфекция COVID-19. Некоторые из них продолжают испытывать негативные симптомы в течение года после своего заражения», - сказал профессор Фергус Глисон, ведущий специалист проекта.

COVID-19 может повреждать легкие до такого уровня, когда возникают проблемы с дыханием или боль в груди. Новые данные позволяют считать, что эти осложнения может сохраняться месяцами даже у вылечившихся людей.Исследователи Оксфордского университета использовали новый метод сканирования с применением газа ксенона для выявления аномалий легких у пациентов, перенесших ковид-инфекцию и продолжающих испытывать одышку после выздоровления. Все испытуемые болели нетяжело, не нуждались в госпитализации. Оказалось, что некоторые из этих пациентов продолжали ощущать трудности с дыханием спустя много месяцев, несмотря на легкую форму болезни.Ученые констатируют, что длительной одышке, на которую жалуются пациенты, способствуют изменения, наблюдаемые в дыхательных путях, газообменных мембранах и капиллярах в легких. Насколько долгосрочными могут оказаться такие изменения, как широко они распространены среди переболевших и вылечившихся, каковы их последствия – исследователи отмечают, что выявленные особенности вызывают много вопросов, ответы на которые еще предстоит найти. Ясно одно: как минимум для части людей ковид не проходит бесследно, а рядовые обследования могут не выявлять тех глубоких поражений, которые могут возникать в органах системы дыхания.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках заражения Омикроном , которые могут не узнаваться людьми.