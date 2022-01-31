Врач Аскаров: в каких случаях одышка может предвещать остановку дыхания

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одышка

С точки зрения медицины, возникновение одышки может быть следствием целого ряда нарушений в организме.

В своем комментарии врач Азизхон Аскаров пояснил, что одышка, возникающая в определенных обстоятельствах, может быть опасным симптомом, предвещая возможную остановку дыхания и гибель человека. Говоря об этом, медик подчеркнул: в первую очередь должна вызывать настороженность одышка, которую начинают испытывать люди с некоторыми заболеваниями. Врач Аскаров перечислил данные патологии.
  • Гипертония.
  • Ишемическая болезнь сердца.
  • Аритмия.
  • Порок сердца.
  • Астма.
  • Хронический обструктивный бронхит.
Также, добавил специалист, потенциальную угрозу для жизни представляет отдышка, возникающая при имеющемся ожирении или в тех случаях, когда происходит отравление вредными испарениями – в частности, испарениями хлора, свинца.
Аскаров уточнил, что одышка, которая начинается в вышеназванных случаях, требует обязательного и оперативного обращения к врачу –

«в противном случае она может привести к удушью, потери сознания и остановке дыхания».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людей, вылечившихся от ковида, могут месяцами преследовать аномалии легких.
Азизхон Аскаров
Азизхон Аскаров
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук
Теги : одышка, опасность для человека, Азизхон Аскаров