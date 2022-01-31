Дефицит витамина B12: две необычные формы ваших ногтей указывают на низкий уровень
Витамин B12 выполняет ряд ключевых ролей в организме, и эти роли отвечают как за физические, так и за психические процессы. Его роль в нервной системе заключается в передаче сигналов между мозгом и остальными частями тела, включая внутренние органы. Когда происходит сбой, может возникнуть ряд других состояний с признаками пятна, обнаруженными на ряде частей тела.
Ногти иногда могут дать подсказки о здоровье человека. Изменения цвета, формы или текстуры ногтей на руках или ногах могут быть признаком состояния здоровья.
Состояние ногтя неправильной формы называется койлонихией. Койлонихия влияет на форму ногтей. Ногти начинают изгибаться, как ложка.Возможные причины включают дефицит питательных веществ и аутоиммунные заболевания.
«Ногти, которые изогнуты вверх в форме ложки, имеют форму койлонихий, что свидетельствует о дефиците витамина B12 или железодефицитной анемии. Инъекции витамина B12 помогут вылечить это состояние», - говорят в NHS.
Плоские ногти могут быть ранним признаком койлонихии. Ногти имеют тенденцию уплощаться, прежде чем приобретут характерную вогнутую форму.
Когда ногти становятся вогнутыми, люди иногда описывают это как способность удерживать каплю воды на вершине ногтя. Изменения часто легче заметить на ногтях рук, чем на ногтях.
Есть много причин, по которым кто-то может не получать достаточного количества B12, но две наиболее распространенные — это диета и пернициозная анемия. По данным NHS, пернициозная анемия является основной причиной дефицита B12.
Это аутоиммунное заболевание, которое не позволяет организму вырабатывать внутренний фактор (белок, вырабатываемый желудком и необходимый для поглощения витамина B12 в кишечнике).
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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