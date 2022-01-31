Дефицит витамина B12: две необычные формы ваших ногтей указывают на низкий уровень

«Ногти, которые изогнуты вверх в форме ложки, имеют форму койлонихий, что свидетельствует о дефиците витамина B12 или железодефицитной анемии. Инъекции витамина B12 помогут вылечить это состояние», - говорят в NHS.

Ногти иногда могут дать подсказки о здоровье человека.состояния здоровья.влияет на форму ногтей.Возможные причины включаютПлоские ногти могут быть ранним признаком койлонихии. Ногти имеют тенденцию уплощаться, прежде чем приобретут характерную вогнутую форму.Когда ногти становятся вогнутыми, люди иногда описывают это как способность удерживать каплю воды на вершине ногтя. Изменения часто легче заметить на ногтях рук, чем на ногтях.Есть много причин, по которым кто-то может не получать достаточного количества B12, но две наиболее распространенные — это диета и пернициозная анемия. По данным NHS, пернициозная анемия является основной причиной дефицита B12.Это аутоиммунное заболевание, которое не позволяет организму вырабатывать внутренний фактор (белок, вырабатываемый желудком и необходимый для поглощения витамина B12 в кишечнике).Ранее Медикфорум писал о том, чем опасны лекарства от изжоги.