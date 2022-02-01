Врачи назвали странный симптом, сигналящий о заражении Омикроном
Одной из наиболее сложных проблем, связанных с COVID-19, является понимание того, как по-разному вирус влияет на людей. При этом каждый новый штамм имеет определенные отличия, в том числе и в симптоматике. Врачи назвали признак Омикрона, который можно пропустить по сравнению с другими инфекционными симптомами. Это головокружение или предобморочное состояние. Данный симптом все чаще встречается у госпитализированных пациентов.
«Мы хотим подчеркнуть, что к головокружению нельзя относиться легкомысленно. Оно может быть клиническим проявлением COVID-19», - рассказывают врачи.
По данным Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, головокружение, вызванное COVID-19, чаще проявляется во время острой фазы болезни. Однако может присутствовать и на стадии выздоровления или при длительном течении.
Эксперты поясняют, что COVID-19 может вызвать воспаление в носовых пазухах и внутреннем ухе, аналогичное другим респираторным заболеваниям. Это влияет на вестибулярный аппарат, вызывая проблемы с равновесием.
«Если развивается ушная инфекция, евстахиева труба, которая соединяет уши с задней частью горла, блокируется. Это может вызвать чувство головокружения», - рассказывает доктор Хакенсак Кристин Грейсс из Реабилитационного института имени Джона Кеннеди.
Ранее ученые рассказали, как определить диабет по пятнам на коже.
Хакенсак Кристин Грейсс
Здоровье
Врач из Реабилитационного института имени Джона Кеннеди
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