Врачи назвали странный симптом, сигналящий о заражении Омикроном

«Мы хотим подчеркнуть, что к головокружению нельзя относиться легкомысленно. Оно может быть клиническим проявлением COVID-19», - рассказывают врачи.

«Если развивается ушная инфекция, евстахиева труба, которая соединяет уши с задней частью горла, блокируется. Это может вызвать чувство головокружения», - рассказывает доктор Хакенсак Кристин Грейсс из Реабилитационного института имени Джона Кеннеди.