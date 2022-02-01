Кардиолог опровергла распространенное заблуждение о чистке сосудов

«Сверху бляшка покрыта соединительно-тканной покрышкой, которая разрывается и из неё выходит содержимое, на которое налипают тромбоциты. Этот кусок масса-тромб закупоривает артерию именно в этом месте, где была бляшка или отправляется в дальний путь по кровеносному руслу к головному мозгу ️- здравствуй, инсульт; в сердце — инфаркт, в почки, легкие и периферические артерии на руках и ногах», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, состояние здоровья человека напрямую зависит от состояния его сосудов. Именно поэтому в последнее время все чаще распространяют «чудодейственные» рецепты их прочистки.Однако, кардиолог объяснила, что сделать это не просто невозможно, а и опасно.Дело в том, что до 10 лет сосуды человека можно считать чистыми, далее внутри их начинают появляться липидные полоски, которые с возрастом становятся бляшками. Эти образования, как и сосуды, отличается многослойностью и плотно прилегает к сосуду.Именно поэтому, применяя очередной «ершик», предлагаемый в рекламе, может привести к повреждению бляшки и, соответственно, к сердечно-сосудистой катастрофе.В связи с этим, медик подчеркнула, что задача человека и его врача заключается не в прочистке сосудов, а в отсрочивании его «засорения». Такие меры предполагают здоровый образ жизни, контроль веса и таких показателей, как давления, глюкозы и холестерина в крови.