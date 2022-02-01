Высокий уровень сахара в крови: ранние симптомы гипергликемии
Состояние гипергликемии, характеризуемое высоким уровень сахара в крови, может вызываться недиагностированным диабетом.
По данным Diabetes UK, гипергликемия возникает, когда уровень глюкозы (сахара) в крови становится выше показателя 7 ммоль/л перед едой и выше 8,5 ммоль/л через два часа после еды. Распознавать ее следует на ранней стадии, чтобы успеть принять меры, которые были бы действительно эффективными для исправления ситуации. Опасность в том, что в некоторых случаях симптомы гипергликемии могут отсутствовать, пока уровень сахара в крови не достигнет критически высокой концентрации.
Специалисты советуют обращать внимание на следующие пять признаков.
- Частое мочеиспускание.
- Повышенная жажда.
- Затуманенное зрение.
- Усталость.
- Головная боль.
Опасность гипергликемии. Врачи предупреждают: если ее не лечить у людей с диабетом 1 типа, это чревато развитием кетоацидоза, при котором в крови накапливаются потенциально токсичные кислоты кетоны. Его последствия могут быть фатальными: человек может впасть в кому или умереть.
Медики напоминают, что при диагностированном диабете особенно важно контролировать свой уровень сахара в крови.
«Уровень сахара в крови повышается и понижается на протяжении дня и в здоровом организме, но у людей, живущих с диабетом, эти изменения происходят чаще и являются более существенными, чем у тех, кто его не имеет».
Врачи подчеркивают: если человек принимает определенные лекарства, такие как инсулин или производные сульфонилмочевины, проверка уровня сахара в крови должна быть для него обязательной частью жизни.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которые указывают на гиперактивную щитовидную железу.
Diabetes UK
Здоровье
организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании
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