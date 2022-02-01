Высокий уровень сахара в крови: ранние симптомы гипергликемии

Частое мочеиспускание.

Повышенная жажда.

Затуманенное зрение.

Усталость.

Головная боль.

«Уровень сахара в крови повышается и понижается на протяжении дня и в здоровом организме, но у людей, живущих с диабетом, эти изменения происходят чаще и являются более существенными, чем у тех, кто его не имеет».