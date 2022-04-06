Неприятный запах изо рта является признаком диабета
Клиника Майо сообщает, что если уровень сахара в крови слишком высок, у вас могут возникнуть некоторые симптомы вокруг рта. Действительно, вы можете обнаружить, что у вас фруктовый запах изо рта или очень сухо во рту. Неприятный запах изо рта, более известный как неприятный запах изо рта, иногда связан с диабетом.
«Если вы заметили, что у вас неприятный запах изо рта, это может быть побочным эффектом ваших обычных лекарств. Некоторые люди сообщают о неприятном запахе изо рта в результате приема метформина. Если вы принимаете метформин и считаете, что он вызывает у вас неприятный запах изо рта, обратитесь к лечащему врачу за советом по поводу альтернативных лекарств, которые могут быть доступны. У людей с диабетом высокий уровень сахара в крови увеличивает уровень глюкозы в слюне. Это обеспечивает пищу для бактерий во рту и приводит к образованию зубного налета».
Если зубной налет не удаляется эффективно, может возникнуть кариес и заболевание десен, что также вызывает неприятный запах изо рта.
Диабет может вызвать кетоацидоз, при котором организм сжигает жир вместо глюкозы, если в крови слишком мало инсулина или если резистентность к инсулину слишком высока. Кетоны затем образуются как отходы, которые вызывают необычный запах на коже. дыхание иногда сравнивают с грушевыми каплями.
Важно регулярно проходить осмотры у стоматолога. Вы можете обратиться к своему врачу общей практики, если считаете, что неприятный запах изо рта связан с диабетом.
Если вы подозреваете, что у вас может быть диабет, NHS советует вам как можно скорее посетить своего врача общей практики, если вы испытываете основные симптомы диабета.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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