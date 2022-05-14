Врач Федотов назвал опасные патологии с симптомом в виде замедленного пульса

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пульс

Замедленный пульс (брадикардия) может быть симптомом опасных патологий, включая сердечную недостаточность и инфаркт, об этом рассказал кардиолог Алексей Федотов.

В своем интервью врач предупредил об опасности такого состояния, как брадикардия.

«Частота пульса менее 60 ударов в минуту может говорить о развитии опасных для жизни заболеваний. Появление брадикардии может быть вызвано патологиями сердечно-сосудистой системы.», - уточнил Федотов.

Медик перечислил опасные нарушения с симптомом в виде замедленного пульса.
  • Ишемическая болезнь сердца.
  • Стенокардия.
  • Сердечная недостаточность.
  • Инфаркт миокарда.
Федотов заметил, что   риск возникновения данных проблем существенно возрастает после пятидесяти лет.

Также врач сообщил, какая частота пульса является здоровой – от 60 до 90 ударов за одну минуту.

«Если пульс в состоянии покоя регулярно не превышает 60 ударов в минуту, то это повод для обращения к кардиологу», - подчеркнул Алексей Федотов.

В то же время медик указал на то, что брадикардия является нормальным явлением среди подростков, спортсменов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, говорящих о повышенном кровяном давлении у человека.
Алексей Федотов
Здоровье
врач-кардиолог
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