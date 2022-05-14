Врач Федотов назвал опасные патологии с симптомом в виде замедленного пульса
Замедленный пульс (брадикардия) может быть симптомом опасных патологий, включая сердечную недостаточность и инфаркт, об этом рассказал кардиолог Алексей Федотов.
В своем интервью врач предупредил об опасности такого состояния, как брадикардия.
«Частота пульса менее 60 ударов в минуту может говорить о развитии опасных для жизни заболеваний. Появление брадикардии может быть вызвано патологиями сердечно-сосудистой системы.», - уточнил Федотов.
Медик перечислил опасные нарушения с симптомом в виде замедленного пульса.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Стенокардия.
- Сердечная недостаточность.
- Инфаркт миокарда.
Также врач сообщил, какая частота пульса является здоровой – от 60 до 90 ударов за одну минуту.
«Если пульс в состоянии покоя регулярно не превышает 60 ударов в минуту, то это повод для обращения к кардиологу», - подчеркнул Алексей Федотов.
В то же время медик указал на то, что брадикардия является нормальным явлением среди подростков, спортсменов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, говорящих о повышенном кровяном давлении у человека.
Алексей Федотов
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врач-кардиолог
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