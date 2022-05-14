Врач Федотов назвал опасные патологии с симптомом в виде замедленного пульса

«Частота пульса менее 60 ударов в минуту может говорить о развитии опасных для жизни заболеваний. Появление брадикардии может быть вызвано патологиями сердечно-сосудистой системы.», - уточнил Федотов.

Ишемическая болезнь сердца.

Стенокардия.

Сердечная недостаточность.

Инфаркт миокарда.

«Если пульс в состоянии покоя регулярно не превышает 60 ударов в минуту, то это повод для обращения к кардиологу», - подчеркнул Алексей Федотов.