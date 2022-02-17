Терапевт Кобрянов: пульс определенной частоты опасен для жизни

70 Фото: unsplash.com
пульс

Терапевт предупредил, что учащенное сердцебиение в состоянии покоя может быть опасным для жизни симптомом, и подсказал, при каком пульсе нужно вызывать врачей.

В интервью терапевта Михаила Кобрянова прозвучало напоминание об опасности происходящих у человека и учащающихся эпизодов учащения пульса (такхикардии), если они не бывают связаны с физическими нагрузками или волнением. Кобрянов посоветовал россиянам, замечающим у себя такие приступы слишком быстрого сердцебиения, обращаться за обследованием.

«Частота сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту в покое или при минимальной физической и эмоциональной нагрузке требует поиска причин возникновения тахикардии», - сказал терапевт.

Также Михаил Кобрянов заметил, что в некоторых случаях пульс высокой частоты требует немедленного реагирования, вызова скорой помощи. В таких обстоятельствах тахикардия сопровождается симптомами, означающими развитие потенциально опасного для жизни процесса.
  • Обморок или предобморочное состояние.
  • Потемнение в глазах.
  • Слабость.
  • Головокружение.
  • Холодный пот.
  • Падение систолического давления ниже 100.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильное желание спать днем может быть признаком опасной проблемы.
Михаил Кобрянов
Михаил Кобрянов
Здоровье
заведующий отделением организации медицинской помощи, врач - терапевт
Теги : пульс, опасность для человека, Михаил Кобрянов