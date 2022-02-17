Терапевт Кобрянов: пульс определенной частоты опасен для жизни

«Частота сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту в покое или при минимальной физической и эмоциональной нагрузке требует поиска причин возникновения тахикардии», - сказал терапевт.

Обморок или предобморочное состояние.

Потемнение в глазах.

Слабость.

Головокружение.

Холодный пот.

Падение систолического давления ниже 100.