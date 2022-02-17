Терапевт Кобрянов: пульс определенной частоты опасен для жизни
Терапевт предупредил, что учащенное сердцебиение в состоянии покоя может быть опасным для жизни симптомом, и подсказал, при каком пульсе нужно вызывать врачей.
В интервью терапевта Михаила Кобрянова прозвучало напоминание об опасности происходящих у человека и учащающихся эпизодов учащения пульса (такхикардии), если они не бывают связаны с физическими нагрузками или волнением. Кобрянов посоветовал россиянам, замечающим у себя такие приступы слишком быстрого сердцебиения, обращаться за обследованием.
«Частота сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту в покое или при минимальной физической и эмоциональной нагрузке требует поиска причин возникновения тахикардии», - сказал терапевт.
Также Михаил Кобрянов заметил, что в некоторых случаях пульс высокой частоты требует немедленного реагирования, вызова скорой помощи. В таких обстоятельствах тахикардия сопровождается симптомами, означающими развитие потенциально опасного для жизни процесса.
- Обморок или предобморочное состояние.
- Потемнение в глазах.
- Слабость.
- Головокружение.
- Холодный пот.
- Падение систолического давления ниже 100.
Михаил Кобрянов
Здоровье
заведующий отделением организации медицинской помощи, врач - терапевт
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