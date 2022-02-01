Высокий уровень холестерина увеличивает риск необычного состояния мочи - симптомы
Холестерин вырабатывает ваша печень для защиты нервов и производства клеточной ткани и некоторых гормонов. Ваше тело также получает холестерин из пищи, которую вы едите, включая яйца, мясо и молочные продукты. Слишком много плохого холестерина (ЛПНП) может быть вредным для вашего здоровья и может увеличить риск опасных для жизни состояний, таких как сердечный приступ или инсульт. Высокий уровень холестерина также был связан с необычным состоянием, связанным с мочой.
Корреляция между метаболическим синдромом, симптомами нижних мочевыводящих путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями еще полностью не изучена. В частности, сердечно-сосудистые заболевания были предложены в качестве потенциального фактора риска как прогрессирования, так и тяжести симптомов со стороны нижних мочевыводящих путей.
Исследования показали, что мужчины с умеренными или тяжелыми симптомами нижних мочевыводящих путей (СНМП), по-видимому, имеют повышенный риск серьезных неблагоприятных сердечных событий.
В исследовании, проведенным Отделение урологии, Медицинского центра Сидарс-Синай (США), изучался уровень холестерина в сыворотке и связанный с ним риск прогрессирования симптомов нижних мочевыводящих путей. Авторы проверили связь между холестерином, соотношением липопротеинов высокой плотности и возникающими симптомами нижних мочевыводящих путей.
При грубом анализе более высокий уровень липопротеинов высокой плотности был связан со снижением риска симптомов нижних мочевыводящих путей, тогда как общий холестерин и липопротеины низкой плотности не показали никакой связи.
«После многопараметрической корректировки связь между липопротеинами высокой плотности и возникающими симптомами нижних мочевыводящих путей (СНМП) оставалась значимой, тогда как для липопротеинов низкой плотности не наблюдалось никакой связи», — отмечается в исследовании.
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Division of Urology, Department of Surgery, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California, USA
Здоровье
Отделение урологии, Медицинский центр Сидарс-Синай, (Калифорния, США).
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