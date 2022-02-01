Высокий уровень холестерина увеличивает риск необычного состояния мочи - симптомы

«После многопараметрической корректировки связь между липопротеинами высокой плотности и возникающими симптомами нижних мочевыводящих путей (СНМП) оставалась значимой, тогда как для липопротеинов низкой плотности не наблюдалось никакой связи», — отмечается в исследовании.

Корреляция между метаболическим синдромом, симптомами нижних мочевыводящих путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями еще полностью не изучена. В частности, сердечно-сосудистые заболевания были предложены в качестве потенциального фактора риска как прогрессирования, так и тяжести симптомов со стороны нижних мочевыводящих путей.Исследования показали, что мужчины с умеренными или тяжелыми симптомами нижних мочевыводящих путей (СНМП), по-видимому, имеют повышенный риск серьезных неблагоприятных сердечных событий.В исследовании, проведенным, изучался уровень холестерина в сыворотке и связанный с ним риск прогрессирования симптомов нижних мочевыводящих путей. Авторы проверили связь между холестерином, соотношением липопротеинов высокой плотности и возникающими симптомами нижних мочевыводящих путей.При грубом анализе болеетогда как общий холестерин и липопротеины низкой плотности не показали никакой связи.Ранее Медикфорум писал о симптомах рака кишечника.