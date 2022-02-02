Признаки деменции: вот почему обвинение близких в краже является «красным флажком»
Если вы становитесь все более забывчивым, особенно если вам больше 65 лет, рекомендуется поговорить с врачом общей практики о ранних признаках деменции.
«Предупреждающие признаки деменции различаются, но общие признаки — потеря памяти, изменения в поведении и спутанность сознания. Следите за этими красными флажками, чтобы определить, следует ли близкому человеку пройти комплексное медицинское обследование и когнитивное тестирование», - говорят в NHS.
Одним из таких признаков является потеря вещей.
«Человек с деменцией может начать класть вещи во все более необычные места. Все время от времени теряют ключи от машины и дома, но обнаружение «потерянных» ключей в морозильной камере может указывать на более серьезную проблему. Пожилой человек может потерять вещи и не сможет использовать простой метод повторного отслеживания своих шагов, чтобы найти пропавшие предметы. Эта ситуация может даже перерасти в обвинения в краже, когда они не могут найти личные вещи, которые они неосознанно потеряли. Это может привести к паранойе, и они могут отреагировать, спрятав свои вещи в еще более необычные укрытия, чтобы помешать подозреваемому вору».
NHS говорит, что симптомы деменции могут также включать проблемы с речью, такие как неправильное использование слов или проблемы с речью, а также движения и трудности при выполнении повседневных действий.
Симптомы деменции обычно со временем ухудшаются. На поздней стадии деменции люди не смогут позаботиться о себе и могут потерять способность общаться. Некоторые факторы риска деменции, такие как возраст и генетика, изменить невозможно, однако исследования показывают, что другие факторы риска также могут быть важны и их можно изменить.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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