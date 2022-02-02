Признаки деменции: вот почему обвинение близких в краже является «красным флажком»

«Предупреждающие признаки деменции различаются, но общие признаки — потеря памяти, изменения в поведении и спутанность сознания. Следите за этими красными флажками, чтобы определить, следует ли близкому человеку пройти комплексное медицинское обследование и когнитивное тестирование», - говорят в NHS.

«Человек с деменцией может начать класть вещи во все более необычные места. Все время от времени теряют ключи от машины и дома, но обнаружение «потерянных» ключей в морозильной камере может указывать на более серьезную проблему. Пожилой человек может потерять вещи и не сможет использовать простой метод повторного отслеживания своих шагов, чтобы найти пропавшие предметы. Эта ситуация может даже перерасти в обвинения в краже, когда они не могут найти личные вещи, которые они неосознанно потеряли. Это может привести к паранойе, и они могут отреагировать, спрятав свои вещи в еще более необычные укрытия, чтобы помешать подозреваемому вору».