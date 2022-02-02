Ожирение увеличивает риск женских репродуктивных расстройств у женщин
Ожирение связано с повышенным риском развития нарушений репродуктивной функции у женщин, однако роль и механизмы ожирения в причине (причинах) нарушения репродуктивной функции неясны. Исследование Самвиды Венкатеш из Оксфордского университета, и ее коллег предполагает наличие этиологической связи между ожирением и рядом женских репродуктивных состояний, но степень этой связи различается в зависимости от состояния.
Расстройства женской репродуктивной системы являются распространенными состояниями, влияющими на здоровье и благополучие многих людей. Однако роль ожирения в развитии женской репродуктивной функции изучена недостаточно. Чтобы изучить причинно-следственные связи между ожирением, метаболическими гормонами и женскими репродуктивными расстройствами, исследователи провели менделевское рандомизированное исследование 257 193 женщин европейского происхождения в возрасте от 40 до 69 лет.
Они получили доступ к записям из UK Biobank, крупномасштабной биомедицинской базы данных, содержащей медицинскую, экологическую и генетическую информацию об участниках. Затем исследователи создали статистическую модель для оценки связи индекса массы тела и соотношения талии и бедер с риском многочисленных женских репродуктивных заболеваний, включая эндометриоз, обильные менструальные кровотечения, преэклампсию и бесплодие.
Исследователи обнаружили наблюдательную связь между ожирением и рядом нарушений женской репродуктивной системы, включая миому матки, синдром поликистозных яичников, обильные менструальные кровотечения и преэклампсию.
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Самвида Венкатеш ( Samvida Venkatesh)
Здоровье
Биоинформатик, микробиолог из Оксфордского университета.
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