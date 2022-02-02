Врач: заложенный нос может быть признаком «тихого» рака
Проблема с заложенным носом может быть признаком чего-то гораздо более серьезного, чем сезонная простуда.
Врачи предупреждают, что заложенный нос может быть признаком «тихого», то есть, незаметного из-за своей маскировки под другие состояния рака – конкретно рака носоглотки. В его случае злокачественный процесс поражает пространство за носом: по словам ЛОР-врача Лим Кенг Хуа, опухоль обычно возникает из борозды, расположенной сбоку от носоглотки (известна как ямка Розенмюллера).
«Вы можете сморкаться, но ощущение заложенности не будет проходить. Если подобное состояние продлится нескольких месяцев, это может оказаться признаком рака носоглотки», - объяснил врач.
Также, добавил медик, у заболевшего человека может возникнуть безболезненная шишка сбоку на шее или заложенность уха.
Другие возможные симптомы. По данным службы здравоохранения NHS, рак носоглотки оправдывает свое название «тихого» – большинство людей не замечают патологии, пока злокачественный процесс не достигнет поздней стадии.
Вот признаки, на которые эксперты службы советуют обращать внимание, помимо уже названной стойкой заложенности носа.
- Припухлость на шее, которая не проходит через 3 недели.
- Снижение слуха, обычно в одном ухе.
- Шум в ушах.
- Кровь из носа.
- Головные боли.
- Двоящееся зрение.
- Онемение в нижней части лица.
- Проблемы с глотанием.
- Хриплый голос.
- Непреднамеренная потеря веса.
Лим Кенг Хуа (Lim Keng Hua)
Здоровье
оториноларинголог (ЛОР) в больнице Маунт-Элизабет (Сингапур)
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