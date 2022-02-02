Врач: заложенный нос может быть признаком «тихого» рака

«Вы можете сморкаться, но ощущение заложенности не будет проходить. Если подобное состояние продлится нескольких месяцев, это может оказаться признаком рака носоглотки», - объяснил врач.

Припухлость на шее, которая не проходит через 3 недели.

Снижение слуха, обычно в одном ухе.

Шум в ушах.

Кровь из носа.

Головные боли.

Двоящееся зрение.

Онемение в нижней части лица.

Проблемы с глотанием.

Хриплый голос.

Непреднамеренная потеря веса.