Онкология: врач назвал 2 «ощущения» на лице, которые могут сигнализировать о раке

«Эти симптомы со временем становятся более выраженными, хотя некоторые из них, такие как помутнение зрения, могут периодически появляться и исчезать».

«Это может быть связано с курением, поскольку эта привычка более распространена среди мужчин. Однако убедительных доказательств нет».