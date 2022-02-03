Онкология: врач назвал 2 «ощущения» на лице, которые могут сигнализировать о раке
Рак возникает, когда мутировавшие клетки быстро и неконтролируемо размножаются, приводя к возникновению опухолей. При раннем обнаружении это состояние можно выжить, но симптомы болезни не всегда четкие, поэтому многие предупреждающие признаки игнорируются. При заболевании организма раком носоглотки может возникнуть ощущение в нижней половине лица.
Некоторые из общих предупредительных признаков рака включают нехарактерную потерю веса, постоянную усталость и отеки по всему телу.Но злокачественность будет проявляться по-разному, в зависимости от того, где она находится в организме.Например, рак носоглотки чаще вызывает симптомы в той части горла, которая соединяет заднюю часть носа с задней частью рта.
Как объяснил доктор Кенг Хуа из Mount Elizabeth Medical Centre, это связано с тем, что болезнь обычно поражает часть горла, соединяющую часть рта.
Признаки и симптомы включают потерю слуха, шишку на шее, проблемы с глотанием, двоение в глазах, головные боли, носовые кровотечения, заложенность носа и онемение нижней части лица. Онемение лица может сопровождаться покалыванием.
«Эти симптомы со временем становятся более выраженными, хотя некоторые из них, такие как помутнение зрения, могут периодически появляться и исчезать».
Пациенты с опухолями носоглотки могут также ощущать небольшие шишки на одной или обеих сторонах шеи. Эти образования — не опухоли, а воспаленные лимфатические узлы. Большинство лимфатических узлов очень маленькие и их невозможно прощупать. Лицевая боль и онемение являются распространенными симптомами с различными причинами, поэтому лишь в редких случаях они указывают на лежащую в основе опухоль.
Факторы риска заболевания различны, и некоторые органы здравоохранения предупреждают, что воздействие химических веществ, таких как формальдегид, может повысить риск.
Доктор Кинг Хуа добавил:
«Это может быть связано с курением, поскольку эта привычка более распространена среди мужчин. Однако убедительных доказательств нет».
Ранее Медикфорум писал об инсульте из-за ковида.
Кенг Хуа
Здоровье
Врач, ЛОР-хирург в Mount Elizabeth Medical Centre, Сингапур.
Оставить комментарий