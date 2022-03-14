Риск рака: «болезнь поцелуев» может привести к раку носоглотки – симптомы

«Возможны изменения слуха, с болью в ухе или без нее, или с выделением жидкости из ушного прохода».

Очень высокая температура, лихорадка.

Сильная боль в горле.

Отек с двух сторон шеи, опухшие железы.

Крайняя усталость или истощение.

Тонзиллит, который не улучшается.