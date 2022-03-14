Риск рака: «болезнь поцелуев» может привести к раку носоглотки – симптомы

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боль в горле

Знаете ли вы о первом симптоме рака носоглотки, который начинается в верхней части горла?

По данным организации Macmillan Cancer Support, рак носоглотки развивается, когда раковые клетки бесконтрольно разрастаются за носом, в верхней части горла. При этом в верхней части шеи часто возникает безболезненная припухлость.

Однако есть и другие симптомы, которые могут указывать на возникновение этого типа рака головы и шеи. Например, у человека, пораженного раком носоглотки, могут возникнуть проблемы с состоянием ушей.

«Возможны изменения слуха, с болью в ухе или без нее, или с выделением жидкости из ушного прохода».

Еще один возможный симптом рака носоглотки – это проблемы с носом: кровотечение, заложенность, нередко в сопровождении головных болей.

Почему возникает? Во многих случаях причиной развития рака носоглотки является инфицирование вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). Данный вирус вызывает гландулярную лихорадку, иначе называемую «болезнью поцелуев». Вирус распространяется через слюну, поэтому его и называют болезнью поцелуев. Также можно заразиться через общие чашки или столовые приборы. В некоторых случаях «болезнь поцелуев» может вызывать очень серьезное ухудшение самочувствия.

Симптомы болезни поцелуев следующие.
  • Очень высокая температура, лихорадка.
  • Сильная боль в горле.
  • Отек с двух сторон шеи, опухшие железы.
  • Крайняя усталость или истощение.
  • Тонзиллит, который не улучшается.
Поскольку эта инфекция вызывается вирусом, ее нельзя вылечить антибиотиками, однако иммунная система обычно способна справиться с ней в течение месяца. Весь этот период следует тщательно соблюдать врачебные предписания, отказаться от употребления алкоголя.

Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах рака горла, которые можно заметить на его ранней стадии.

Macmillan Cancer Support

Здоровье

одна из крупнейших британских благотворительных организаций, предоставляющая помощь, людям, страдающим онкологическими заболеваниями

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