Жировая болезнь печени: 4 признака «опасного для жизни» повреждения на ваших ногах
Перед тем, как произойдет такое «опасное для жизни» состояние как печеночная недостаточность, в организме начинают проявляться признаки токсичности — знаете ли вы, на что обращать внимание?
Поскольку рубцовая ткань постепенно заменяет здоровую ткань печени, внешний вид стопы может начать меняться. Национальная служба здравоохранения предупредила, что кожа может начать приобретать желтоватый оттенок.
Если вы заметили, что ваши ноги желтеют, вам необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу. Еще одним серьезным признаком обширного поражения печени является зуд в ногах. Кожа в других местах также может начать чесаться.Опухшие ноги, около лодыжек и ступней, могут быть предупреждающим признаком цирроза печени (т.е. рубцовой ткани печени). Вы можете заметить, что на ногах легко появляются синяки, как и на коже в целом.
Четыре предупредительных признака сильно поврежденной печени:
- Желтая кожа
- Зудящая кожа
- Легко синяки
- Опухшие нижние конечности
Другие признаки могут включать:
- Рвота кровью
- Темная моча
- Потеря либидо
«Обратитесь к врачу общей практики, если вы подозреваете, что у вас может быть цирроз печени», — поручил NHS.
Цирроз может быть «опасным для жизни». Хотя лекарства от цирроза не существует, лечение будет сосредоточено на лечении симптомов и предотвращении смертельных осложнений.
«Вам может быть рекомендовано сократить или прекратить употребление алкоголя или похудеть, если у вас избыточный вес», — заявили в NHS.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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