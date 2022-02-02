Жировая болезнь печени: 4 признака «опасного для жизни» повреждения на ваших ногах

Желтая кожа

Зудящая кожа

Легко синяки

Опухшие нижние конечности

Рвота кровью

Темная моча

Потеря либидо

«Обратитесь к врачу общей практики, если вы подозреваете, что у вас может быть цирроз печени», — поручил NHS.

«Вам может быть рекомендовано сократить или прекратить употребление алкоголя или похудеть, если у вас избыточный вес», — заявили в NHS.