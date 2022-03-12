Симптомы жирового гепатоза: 3 признака «сильно поврежденной» печени из-за алкоголя
Однако с каждым выпитым стаканом алкоголя с годами погибает больше клеток печени. По мере накопления рубцовой ткани в органе, очищающем кровь, начинают проявляться симптомы. Национальная служба здравоохранения указала на предупреждающие признаки «серьезного повреждения» печени, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя.
По мере того как поврежденная печень борется за детоксикацию крови, токсины начинают накапливаться в мозгу. Следовательно, проблемы со сном могут возникать наряду с изменениями личности, а также спутанностью сознания и проблемами с памятью.
Поражение головного мозга, связанное с алкоголем
«Существуют явные доказательства того, что регулярное чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск развития наиболее распространенных форм деменции».К ним относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и деменция с ранним началом. Употребление слишком большого количества алкоголя с течением времени может привести к изменениям в физической форме и структуре мозга. Эти изменения мозга связаны с токсичностью алкоголя и недостатком витамина B1 (тиамина).
Дефицит витамина B1 вызван алкоголем, который мешает организму усваивать питательные вещества.
Существует четыре симптома повреждения головного мозга, связанного с алкоголем, а именно:
- Измененная личность и изменчивое настроение.
- Трудности мышления, обучения и запоминания.
- Конфабуляция – заполнение пробелов в воспоминаниях неактуальной или неточной информацией.
- Проблемы с контролем импульсов, приводящие к неадекватному или оскорбительному поведению.
Пожелтение кожи (и белков глаз) может быть результатом желтухи, которая требует «неотложной медицинской помощи». Кожа может начать зудеть, а на ладонях могут появиться красные пятна наряду с синяками в других местах.
Связанная с алкоголем жировая болезнь печени также может привести к отекам в различных частях тела, таких как:
- Ноги
- Лодыжки
- Ноги
- Брюшная полость
- Кончики пальцев
Ранее Медикфорум писал о лечении болезни почек.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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