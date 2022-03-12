Симптомы жирового гепатоза: 3 признака «сильно поврежденной» печени из-за алкоголя

Поражение головного мозга, связанное с алкоголем

«Существуют явные доказательства того, что регулярное чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск развития наиболее распространенных форм деменции».

Измененная личность и изменчивое настроение.

Трудности мышления, обучения и запоминания.

Конфабуляция – заполнение пробелов в воспоминаниях неактуальной или неточной информацией.

Проблемы с контролем импульсов, приводящие к неадекватному или оскорбительному поведению.

Ноги

Лодыжки

Ноги

Брюшная полость

Кончики пальцев



