Жировая болезнь печени: знак на ладонях, который встречается у 23% людей с больной печенью
Основным осложнением неалкогольной жировой болезни печени является цирроз. Это происходит в ответ на повреждение печени, такое как воспаление, и может вызвать специфические изменения, которые вы можете проверить дома.
Цирроз печени описывает состояние, при котором рубцовая ткань постепенно заменяет здоровые клетки печени. Это прогрессирующее заболевание, медленно развивающееся в течение многих лет. Если позволить этому продолжаться, накопление рубцовой ткани может в конечном итоге остановить функцию печени. Существует необычное состояние, при котором ладони человека окрашиваются в другой цвет.
Жирная болезнь печени обычно не вызывает никаких симптомов, но когда это происходит, признаки могут включать усталость и боль или дискомфорт в верхней правой части живота, сообщает клиника Майо.
У некоторых людей с жировой болезнью печени может развиться неалкогольный стеатогепатит, «агрессивная» форма заболевания, Когда это происходит, могут развиться другие симптомы, которые вы можете заметить сами на своих ладонях.
Если вы заметили необычный красный цвет пятен на ладонях, это может указывать на проблемы с печенью. Красные ладони также известны как пальмарная эритема или печеночные ладони, и покраснение обычно происходит в нижней части ладони. Покраснение ладоней вызвано расширенными капиллярами в руках, которые притягивают больше крови к поверхности.
Степень покраснения может варьироваться в зависимости от:
- Температура
- Давление на ваши руки
- Ваше эмоциональное состояние
- Если вы держите руки вверх.
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Рвота кровью
- Зудящая кожа
- Темный, смолистый вид фекалий
- Тенденция к кровотечению или синякам более легко
- Опухание ног (отек) или живота (асцит) из-за скопления жидкости
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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